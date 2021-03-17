Дзюба заявил, что "отмазался" голевой передачей за незабитый пенальти в игре с ЦСКА

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Нападающий "Зенита" Артем Дзюба рад, что ему удалось реабилитироваться за нереализованный пенальти в матче 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА. Об этом он рассказал журналистам после окончания встречи.

В среду ЦСКА на своем поле уступил "Зениту" со счетом 2:3. На 45-й минуте при счете 1:1 Дзюба не реализовал пенальти. Во втором тайме он отдал голевую передачу на Вендела в эпизоде со вторым голом "Зенита".

"Не забил, но это часть футбола. Я рад, что отмазался голевой передачей на Вендела. После этого нельзя было ломаться, я должен был команде. Главное, что мы выиграли", - сказал Дзюба.

Дзюба не смог реализовать второй пенальти подряд, в прошлый раз он не забил казанскому "Рубину" (1:2). Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев обновил собственный рекорд по количеству отраженных пенальти в чемпионатах России (16). После удара Дзюбы с одиннадцатиметровой отметки Акинфеев вступил в спор с арбитром встречи.

"Мы не поняли, что произошло, почему выбежал Акинфеев и получил желтую", - отметил Дзюба.

В турнирной таблице "Зенит" продолжает занимать первое место, набрав 48 очков и на семь очков опережая идущий вторым московский "Спартак", который свой матч 23-го тура проведет в четверг. ЦСКА с 40 очками идет третьим.