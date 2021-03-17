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Футбол в России

Дзюба считает, что в игре с ЦСКА судья не засчитал чистый гол "Зенита"

При счете 1:3 Игорь Акинфеев оставил мяч на линии ворот после удара Дугласа Сантоса

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Главный арбитр матча 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА - "Зенит" Евгений Кукуляк не засчитал чистый гол защитника гостей Дугласа Сантоса. Такое мнение после матча журналистам высказал форвард петербургского клуба Артем Дзюба.

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В среду ЦСКА на своем поле уступил "Зениту" со счетом 2:3. На 82-й минуте при счете 1:3 вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев сумел на линии ворот остановить мяч после удара Дугласа Сантоса.

"Больше вопросов в связи с тем, почему не засчитали гол Дугласа Сантоса. Это же чистый гол, мы на повторе посмотрели - мяч полностью пересек линию ворот. Кошмар. Ну ладно, так бывает, главное, что мы победили", - сказал Дзюба.

В турнирной таблице "Зенит" продолжает занимать первое место, набрав 48 очков и на семь очков опережая идущий вторым московский "Спартак", который свой матч 23-го тура проведет в четверг. ЦСКА с 40 очками идет третьим.

Теги
Российский футболАкинфеев, Игорь ВладимировичДзюба, Артем Сергеевич
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