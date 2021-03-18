Предолимпийский лицензионный турнир по спортивной борьбе стартует в Будапеште

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Европейский лицензионный олимпийский турнир стартует в четверг в Будапеште.

Соревнования будут проходить до 21 марта, перед российскими борцами стоит задача завоевать девять олимпийских лицензий (пять - в женской борьбе, три - в греко-римской борьбе и одну - в вольной).

В турнире примут участие 290 спортсменов из 35 стран. Для завоевания лицензии на Игры в Токио участникам необходимо выйти в финал, то есть занять первое либо второе место.

Единственную недостающую путевку на Игры в вольной борьбе в Будапеште предстоит заработать победителю Кубка мира тяжеловесу Шамилю Шарипову. В греко-римской борьбе за лицензии поборются чемпион мира Александр Чехиркин (77 кг), обладатель Кубка мира Милад Алирзаев (87 кг) и чемпион мира, призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро Сергей Семенов.

Женскую сборную России на лицензионном турнире возглавит олимпийская чемпионка Наталья Воробьева (76 кг) - это будет ее первое выступление в олимпийском весе за последние 14 месяцев. Также за путевки на Игры будут бороться чемпионка Европы Стальвира Оршуш (53 кг), призер Кубка мира Вероника Чумикова (57 кг), призер чемпионата мира Любовь Овчарова (до 62 кг) и чемпионка Европы Ханум Велиева (68 кг).