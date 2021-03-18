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Лига чемпионов

"Бавария" обыграла "Лацио" и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

Клуб из Мюнхена выиграл по итогам двух матчей с общим счетом 6:2
Нападающий "Баварии" Эрик Шупо-Мотинг и полузащитник "Лацио" Сергей Милинкович-Савич AP Photo/Matthias Schrader
Описание
Нападающий "Баварии" Эрик Шупо-Мотинг и полузащитник "Лацио" Сергей Милинкович-Савич
© AP Photo/Matthias Schrader

ТАСС, 18 марта. Мюнхенский футбольный клуб "Бавария" на своем поле одержал победу над римским "Лацио" со счетом 2:1 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

В составе победителей забитыми мячами отметились Роберт Левандовский (33-я минута, с пенальти) и Эрик Шупо-Мотинг (73), у проигравших отличился Марко Пароло (82). Левандовский в текущем сезоне в составе "Баварии" во всех турнирах забил 39 голов в 35 матчах.

Первый матч завершился крупной победой "Баварии" со счетом 4:1. Таким образом, команда из Германии пробилась в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Соперник "Баварии" по 1/4 финала определится в результате жеребьевки, которая состоится 19 марта.

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