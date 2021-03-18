Стали известны все четвертьфиналисты Лиги чемпионов

Последние четвертьфиналисты турнира стали известны в среду. Английский "Челси" по сумме двух матчей обыграл испанский "Атлетико" (1:0, 2:0), а германская "Бавария" оказалась сильнее итальянского "Лацио" (4:1, 2:1).

Ранее в 1/4 финала вышли английские "Ливерпуль", "Манчестер Сити", португальский "Порту", французский ПСЖ, испанский "Реал" и германская "Боруссия" из Дортмунда.

Четвертьфинальные пары определятся в результате жеребьевки, которая состоится 19 марта. Первые матчи состоятся 6-7 апреля, ответные - 13-14 апреля.

Финал пройдет 29 мая в Стамбуле. Действующим чемпионом является "Бавария".