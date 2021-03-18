Заявка на очередное чемпионство. "Зенит" в большинстве победил ЦСКА

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Действующий чемпион России по футболу петербургский "Зенит" в Москве на "ВЭБ-Арене" со счетом 3:2 победил ЦСКА в матче 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) и упрочил шансы на завоевание третьего подряд титула. В других матчах среды "Ростов" на выезде разгромил волгоградский "Ротор" (4:0), а "Ахмат" в Грозном переиграл тульский "Арсенал" (2:0).
Матч между ЦСКА и "Зенитом", третьей и первой командами чемпионата России, был не только центральной игрой тура, но и одной из ключевых встреч в борьбе за титул. Игра должна была начаться в 20:00 мск, но стартовый свисток прозвучал почти на 10 минут позже. Как сообщил ТАСС руководитель GR субхолдинга "Матч ТВ" Дмитрий Рыжков, комментарий которого приводит пресс-служба телеканала, это произошло по просьбе вещателя. "Так вышло, что матч Тинькофф - премьер-лиги "Ротор" - "Ростов", который транслировал наш телеканал, задержался с началом на 5 минут, и мы уже заранее понимали, что трансляция этой игры не закончится ко времени начала игры ЦСКА - "Зенит", поэтому мы оперативно связались с руководством РПЛ и попросили их задержать начало московского матча для того, чтобы зрители "Матч ТВ" смогли полностью посмотреть обе трансляции - лига пошла нам навстречу, за что ей большое спасибо", - сказал представитель канала.
Перед игрой в среду армейцы отставали от петербуржцев на пять очков и имели шанс в случае победы сократить разрыв до двух очков. Но игра повернулась иначе, даже несмотря на то, что хозяева открыли счет на 28-й минуте игры, - отличился форвард Саломон Рондон, который с 2014 года по 2015 год выступал за "Зенит". Гости сравняли счёт уже через четыре минуты - забил Артем Дзюба. Благодаря этому мячу он довел число голов в этом сезоне РПЛ до 13 и догнал партнера по команде Сердара Азмуна, который занимает первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата.
Вызванный в сборную России на мартовские матчи отборочного турнира к чемпионату мира - 2022 Дзюба еще до перерыва мог оформить дубль - на 41-й минуте мяч после удара Азмуна попал в руку Марио Фернандесу в штрафной. После разбора эпизода с помощью системы видеоассистента арбитра (VAR) был назначен пенальти, который отправился исполнять российский форвард, но он не сумел переиграть вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева. Для Дзюбы этот пенальти стал уже третьим не забитым в чемпионате России - 2020/21. Акинфеев, в свою очередь, обновил собственный рекорд по числу отраженных одиннадцатиметровых в чемпионатах России - теперь на его счету 16 спасений после ударов с точки.
После перерыва "Зенит" почти сразу же вышел вперед - все тот же Дзюба после аута скинул мяч под удар Венделу - бразилец первым же касанием пробил в дальний верхний угол ворот ЦСКА. "Не забил, но это часть футбола. Я рад, что отмазался голевой передачей на Вендела, после этого нельзя было ломаться, я должен был команде. Главное, что мы выиграли", - отметил Дзюба после игры в разговоре с журналистами.
Спустя три минуты после того, как счет стал 2:1 в пользу "Зенита", ЦСКА остался в меньшинстве - судья Евгений Кукуляк после подсказки VAR удалил полузащитника армейцев Ильзата Ахметова. Получив численное преимущество, гости на 77-й минуте увеличили преимущество усилиями все того же Вендела. На 82-й минуте Акинфеев сумел на линии ворот остановить мяч после удара Дугласа Сантоса, однако Дзюба заявил, что это был чистый гол. ЦСКА в самой концовке сумел сократить отставание благодаря реализованному Николой Влашичем пенальти, который заработал дебютировавший за армейцев норвежский полузащитник Эмиль Бохинен.
Удаление упростило жизнь "Зениту"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на послематчевой пресс-конференции отметил, что команда в перерыве правильно отреагировала на незабитый пенальти и хорошо начала второй тайм, забив гол. "Удаление помогло нам, упростило нашу жизнь, - сказал специалист, слова которого приводит пресс-служба сине-бело-голубых. - Мы стали лучше контролировать игру, но, к сожалению, в концовке привезли себе необязательный пенальти и тем самым осложнили жизнь на финальный отрезок матча. Хорошо, что все закончилось именно так; поздравляю команду и болельщиков с заслуженной победой - будем готовиться к следующим матчам".
Автор дубля в ворота ЦСКА Вендел, признанный лучшим игроком матча, после игры поблагодарил партнеров по команде, отметив их вклад в получение этой награды. Бразильский полузащитник также отметил, что рано говорить о том, что армейцы выбыли из чемпионской гонки. "Впереди много игр, поэтому, конечно же, ничего еще не решено. Так что нам нужно работать и продолжать", - сказал он.
Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко после игры заявил, что в первом тайме команда смотрелась хорошо, а пропущенный гол возник из-за того, что игроки армейцев не добежали в штрафную. "После того, как остались в меньшинстве, минут 15 приходили в себя, - сказал белорусский тренер, комментарий которого приводит пресс-служба ЦСКА. - Потом через замены пробовали забрать мяч и проводить атаки, они в целом удались, но все равно мне не понравилась защита нашего правого фланга, что мы делали за спиной Марио [Фернандеса] - достаточно просто там "Зенит" действовал, включая и голевую ситуацию. Сражались до конца, пробовали изменить ситуацию, команде надо отдать должное за это".
Гончаренко подчеркнул, что у него есть силы на концовку сезона в РПЛ. "Сейчас начинается длительная пауза. Это позволит забыть последние результаты, будем готовиться к заключительной части чемпионата", - заявил он.
Нападающий ЦСКА Федор Чалов после игры признал, что игру против "Зенита" очень сложно оценивать. "Случился небольшой период во втором тайме, когда потеряли инициативу, пропустили два гола, еще заработали удаление. Все бились вдесятером, молодцы, забили второй мяч, в меньшинстве очень неплохо выглядели. Могли даже отыграться - к сожалению, не получилось", - сказал форвард армейцев.
После 23 матчей "Зенит", который является чемпионом двух последних розыгрышей РПЛ, набрал 48 очков, тогда как в активе ЦСКА осталось 40. Занимающий второе место "Спартак" в четверг проведет свой матч 23-го тура, соперником красно-белых, в активе которых 41 очко, станет екатеринбургский "Урал". После паузы на матчи сборных петербуржцы 5 апреля на "Газпром Арене" примут подмосковные "Химки". ЦСКА днем раньше в Саранске встретится с "Тамбовом".
"Ротор" возмущен судейством в матче с "Ростовом"
В первом матче дня "Ростов" на выезде обыграл волгоградский "Ротор" со счетом 4:0. Голами в составе дончан отметились Армин Гигович, Понтус Алмквист, Али Соу и Александр Саплинов. В первые 10 минут VAR дважды вмешивался в ход игры - сначала из-за спорного офсайда был отменен гол хозяев поля, а затем в их ворота был назначен неоднозначный пенальти, который не реализовал Соу. Для Гиговича и Алмквиста голы в этом матче стали дебютными в составе команды из Ростова-на-Дону.
Игра в Волгограде стала второй подряд с участием "Ростова", в которой были приняты неоднозначные судейские решения. В матче прошлого тура РПЛ дончане забили гол в ворота "Химок", который впоследствии был отменен после вмешательства VAR. При этом глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц заявил изданию "Спорт-Экспресс", что бригада арбитров допустила ошибку в данном эпизоде.
Генеральный директор "Ротора" Андрей Рекечинский после матча сообщил ТАСС о том, что клуб обратится в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС в связи с первым голом "Ростова", "поскольку ему предшествовала игра рукой". "Судья (Кирилл Левников - прим. ТАСС) поломал игру еще в самом ее начале, мы крайне недовольны судейством. Считаем, что комитет должен разбираться с такими арбитрами и отстранять их от игр", - заявил представитель руководства волгоградского клуба.
В еще одном матче среды "Ахмат" в Грозном обыграл тульский "Арсенал" со счетом 2:0. Победу команде из столицы Чечни принесли точные удары защитника Андрея Семенова и нападающего Владимира Ильина. "Ахмат" прервал безвыигрышную восьмиматчевую серию в РПЛ (три ничьих, пять поражений). Для гостей это поражение стало девятым в 12 последних играх чемпионата (еще дважды они сыграли вничью, а в прошлом туре дома сенсационно обыграли ЦСКА). После этой игры "Ахмат" и "Арсенал" остались на 11-м и 14-м местах в турнирной таблице, в их активе 29 и 17 очков соответственно.
23-й тур РПЛ продолжится в четверг тремя матчами. "Уфа" примет "Локомотив" (17:00 мск), "Спартак" - "Урал" (19:00 мск), а "Краснодар" - "Динамо" (19:00 мск). В пятницу перед паузой на игры сборных состоятся игры "Сочи" - "Тамбов" и "Рубин" - "Химки", которые начнутся в 19:00 мск. 24-й тур чемпионата России пройдет с 3 по 5 апреля.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|23
|14
|6
|3
|53-21
|48
|2
|Спартак
|22
|12
|5
|5
|41-25
|41
|3
|ЦСКА
|23
|12
|4
|7
|40-24
|40
|4
|Локомотив
|22
|11
|4
|7
|29-26
|37
|5
|Сочи
|22
|10
|7
|5
|33-25
|37
|6
|Ростов
|23
|11
|4
|8
|30-23
|37
|7
|Рубин
|22
|11
|4
|7
|31-26
|37
|8
|Динамо
|22
|11
|3
|8
|29-24
|36
|9
|Краснодар
|22
|10
|4
|8
|42-27
|34
|10
|Химки
|22
|9
|5
|8
|27-31
|32
|11
|Ахмат
|23
|8
|5
|10
|22-29
|29
|12
|Урал
|22
|5
|11
|6
|19-25
|26
|13
|Ротор
|23
|4
|6
|13
|12-36
|18
|14
|Арсенал
|23
|4
|5
|14
|19-40
|17
|15
|Уфа
|22
|3
|5
|14
|15-36
|14
|16
|Тамбов
|22
|3
|4
|15
|14-38
|13