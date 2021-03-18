Заявка на очередное чемпионство. "Зенит" в большинстве победил ЦСКА

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Действующий чемпион России по футболу петербургский "Зенит" в Москве на "ВЭБ-Арене" со счетом 3:2 победил ЦСКА в матче 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) и упрочил шансы на завоевание третьего подряд титула. В других матчах среды "Ростов" на выезде разгромил волгоградский "Ротор" (4:0), а "Ахмат" в Грозном переиграл тульский "Арсенал" (2:0).

Матч между ЦСКА и "Зенитом", третьей и первой командами чемпионата России, был не только центральной игрой тура, но и одной из ключевых встреч в борьбе за титул. Игра должна была начаться в 20:00 мск, но стартовый свисток прозвучал почти на 10 минут позже. Как сообщил ТАСС руководитель GR субхолдинга "Матч ТВ" Дмитрий Рыжков, комментарий которого приводит пресс-служба телеканала, это произошло по просьбе вещателя. "Так вышло, что матч Тинькофф - премьер-лиги "Ротор" - "Ростов", который транслировал наш телеканал, задержался с началом на 5 минут, и мы уже заранее понимали, что трансляция этой игры не закончится ко времени начала игры ЦСКА - "Зенит", поэтому мы оперативно связались с руководством РПЛ и попросили их задержать начало московского матча для того, чтобы зрители "Матч ТВ" смогли полностью посмотреть обе трансляции - лига пошла нам навстречу, за что ей большое спасибо", - сказал представитель канала.

Перед игрой в среду армейцы отставали от петербуржцев на пять очков и имели шанс в случае победы сократить разрыв до двух очков. Но игра повернулась иначе, даже несмотря на то, что хозяева открыли счет на 28-й минуте игры, - отличился форвард Саломон Рондон, который с 2014 года по 2015 год выступал за "Зенит". Гости сравняли счёт уже через четыре минуты - забил Артем Дзюба. Благодаря этому мячу он довел число голов в этом сезоне РПЛ до 13 и догнал партнера по команде Сердара Азмуна, который занимает первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата.

Вызванный в сборную России на мартовские матчи отборочного турнира к чемпионату мира - 2022 Дзюба еще до перерыва мог оформить дубль - на 41-й минуте мяч после удара Азмуна попал в руку Марио Фернандесу в штрафной. После разбора эпизода с помощью системы видеоассистента арбитра (VAR) был назначен пенальти, который отправился исполнять российский форвард, но он не сумел переиграть вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева. Для Дзюбы этот пенальти стал уже третьим не забитым в чемпионате России - 2020/21. Акинфеев, в свою очередь, обновил собственный рекорд по числу отраженных одиннадцатиметровых в чемпионатах России - теперь на его счету 16 спасений после ударов с точки.

После перерыва "Зенит" почти сразу же вышел вперед - все тот же Дзюба после аута скинул мяч под удар Венделу - бразилец первым же касанием пробил в дальний верхний угол ворот ЦСКА. "Не забил, но это часть футбола. Я рад, что отмазался голевой передачей на Вендела, после этого нельзя было ломаться, я должен был команде. Главное, что мы выиграли", - отметил Дзюба после игры в разговоре с журналистами.

Спустя три минуты после того, как счет стал 2:1 в пользу "Зенита", ЦСКА остался в меньшинстве - судья Евгений Кукуляк после подсказки VAR удалил полузащитника армейцев Ильзата Ахметова. Получив численное преимущество, гости на 77-й минуте увеличили преимущество усилиями все того же Вендела. На 82-й минуте Акинфеев сумел на линии ворот остановить мяч после удара Дугласа Сантоса, однако Дзюба заявил, что это был чистый гол. ЦСКА в самой концовке сумел сократить отставание благодаря реализованному Николой Влашичем пенальти, который заработал дебютировавший за армейцев норвежский полузащитник Эмиль Бохинен.

Удаление упростило жизнь "Зениту"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на послематчевой пресс-конференции отметил, что команда в перерыве правильно отреагировала на незабитый пенальти и хорошо начала второй тайм, забив гол. "Удаление помогло нам, упростило нашу жизнь, - сказал специалист, слова которого приводит пресс-служба сине-бело-голубых. - Мы стали лучше контролировать игру, но, к сожалению, в концовке привезли себе необязательный пенальти и тем самым осложнили жизнь на финальный отрезок матча. Хорошо, что все закончилось именно так; поздравляю команду и болельщиков с заслуженной победой - будем готовиться к следующим матчам".