Тренер "Ливерпуля" Клопп назвал Левандовского лучшим футболистом, с которым он работал

ТАСС, 18 марта. Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал нападающего мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовского лучшим футболистом, с которым он работал. Комментарий Клоппа приводит "Газета.Ru" со ссылкой на издание Sport Bild.

Левандовский с 2010 по 2014 год выступал за дортмундскую "Боруссию", Клопп тренировал команду с 2008 по 2015 год.

"Роберт Левандовский - лучший футболист, с которым я когда-либо работал. Он феноменален, настоящая машина. Он сделал все, чтобы стать машиной для забивания мячей", - сказал Клопп.

Левандовскому 32 года, в текущем сезоне он забил 39 голов в 35 матчах за "Баварию". В сезоне-2019/20 он с командой из Мюнхена стал победителем чемпионата, Кубка и Суперкубка Германии и Лиги чемпионов. Форвард забил 55 голов и сделал 10 голевых передач, показав лучшую результативность за сезон в своей карьере. В декабре 2020 года Левандовский был признан игроком года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).