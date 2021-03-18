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Строительство лыжного стадиона с лыжероллерной трассой в Сысерти завершится в 2023 году

Ранее сообщалось, что в настоящее время ведется проектирование лыжного комплекса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Новый стадион с лыжными и лыжероллерной трассами в Сысерти Свердловской области будет открыт в 2023 году. Строительство начнется в следующем году, сообщили ТАСС в департаменте информационной политики региона.

Ранее сообщалось, что в настоящее время ведется проектирование лыжного комплекса. До конца этого года планируется получить положительное заключение государственной экспертизы.

"Реализация проекта намечена на 2022-2023 годы. В результате в Сысертском городком округе появится современный комплекс для тренировок и проведения сборов", - отметили в департаменте.

В состав комплекса войдут лыжные трассы, лыжероллерная трасса, лыжный стадион, система искусственного оснежнения, система освещения, которая позволит кататься в вечернее время, а также другая необходимая инфраструктура. Лыжная трасса будет состоять из двух кругов — для классического и свободного стилей протяженностью в 3,75 км каждая. Длина лыжероллерной трассы составит 3,5 км. Также планируется установить электронные хронометражи и систему озвучивания стадиона.

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