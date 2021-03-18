СМИ: НБА разрешила не соблюдать карантин лицам, привитым от коронавируса

ТАСС, 18 марта. Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) и профсоюз игроков (NBPA) согласовали новый протокол COVID-19 для представителей лиги, привитых от коронавируса. Об этом в своем Twitter сообщает журналист The Athletic Шэмс Чарания со сссылкой на источники.

По его информации, привитым от коронавируса будет позволено не соблюдать карантин, не проходить ПЦР-тесты в выходные дни, общаться с неограниченным количеством людей дома, а также сходить в ресторан под открытым небом и принять до четырех гостей без предварительного тестирования во время выездных матчей.