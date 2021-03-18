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НБА

СМИ: НБА разрешила не соблюдать карантин лицам, привитым от коронавируса

По информации Шэмса Чарании, привитые от коронавируса представители лиги также будут освобождены от прохождения ПЦР-тестов в выходные дни

ТАСС, 18 марта. Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) и профсоюз игроков (NBPA) согласовали новый протокол COVID-19 для представителей лиги, привитых от коронавируса. Об этом в своем Twitter сообщает журналист The Athletic Шэмс Чарания со сссылкой на источники.

По его информации, привитым от коронавируса будет позволено не соблюдать карантин, не проходить ПЦР-тесты в выходные дни, общаться с неограниченным количеством людей дома, а также сходить в ресторан под открытым небом и принять до четырех гостей без предварительного тестирования во время выездных матчей.

Ранее комиссар лиги Адам Сильвер сообщил, что в следующем сезоне могут быть сняты ограничения на заполняемость арен на матчах НБА, введенные из-за пандемии коронавируса.

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