СМИ: НБА разрешила не соблюдать карантин лицам, привитым от коронавируса

ТАСС, 18 марта. Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) и профсоюз игроков (NBPA) согласовали новый протокол COVID-19 для представителей лиги, привитых от коронавируса. Об этом в своем Twitter сообщает журналист The Athletic Шэмс Чарания со сссылкой на источники.
По его информации, привитым от коронавируса будет позволено не соблюдать карантин, не проходить ПЦР-тесты в выходные дни, общаться с неограниченным количеством людей дома, а также сходить в ресторан под открытым небом и принять до четырех гостей без предварительного тестирования во время выездных матчей.
Sources: NBA, NBPA have agreed to new protocols for COVID-19 vaccinated individuals:— Shams Charania (@ShamsCharania) March 18, 2021
- No quarantine for exposure
- No PCR tests on days off
- Interact with any other person at home (not at bar, club, lounge)
- Go to outdoor restaurants
- Four guests on road without prior testing
Ранее комиссар лиги Адам Сильвер сообщил, что в следующем сезоне могут быть сняты ограничения на заполняемость арен на матчах НБА, введенные из-за пандемии коронавируса.