Стадион "Спартака" официально сменил название

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Стадион московского футбольного клуба "Спартак" "Открытие-Арена" официально получил новое название - "Открытие банк арена". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе банка "Открытие", спонсора "Спартака".

"С 18 марта "Открытие-Арена" (стадион ФК "Спартак-Москва") получил название "Открытие банк арена". Новое название стадиона станет использоваться во всех рекламных и информационных материалах, а также в коммуникациях", - сказали в пресс-службе.

В "Открытии" уточнили, что сегодня во время матча чемпионата Российской премьер-лиги "Спартак-Москва" - "Урал" новое название стадиона будет транслироваться на светодиодном экране, а в апреле на стадионе смонтируют новую вывеску - "Открытие банк арена".

"Форма названия стадионов, перекликающаяся с именем стратегического партнера, - типичная практика для мирового спорта. Мы надеемся, что новое название стадиона будет более точно отражать роль и поддержку, которую банк "Открытие" уже много лет оказывает ФК "Спартак-Москва", - прокомментировал переименование руководитель блока маркетинга и коммуникаций банка "Открытие" Евгений Сидоров, его слова приводит пресс-служба банка.

В сентябре 2018 года "Спартак" и банк "Открытие" продлили спонсорский договор на пять лет. Предыдущий контракт между "Открытием" и "Спартаком" был подписан в феврале 2013 года. Новое соглашение будет действовать до 2023 года. Первый матч на стадионе "Открытие-Арена" прошел 5 сентября 2014 года.