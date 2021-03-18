Футболист ЦСКА Ахметов принес извинения за фол против Кузяева

ТАСС, 18 марта. Полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов в своем аккаунте в Instagram извинился за грубый фол против полузащитника "Зенита" Далера Кузяева в матче чемпионата России по футболу.

В среду "Зенит" одержал гостевую победу над ЦСКА в матче 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 3:2. Ахметов был удален на 53-й минуте за фол против Кузяева.

"Хочу попросить прощения у команды, болельщиков за это ненужное удаление, - написал Ахметов. - Изначально я играл в мяч, нога по инерции пошла в ногу соперника. Я не хотел нанести травму или очень грубо сыграть. Перед Далером еще раз лично извинюсь на сборе [национальной команды]".

Оба игрока вызваны в сборную России на мартовские матчи квалификации к чемпионату мира - 2022.

"Зенит" возглавляет турнирную таблицу чемпионата, набрав в 23 турах 48 очков. На счету идущего третьим ЦСКА 40 очков.