Гибралтар выпустил к реваншу Поветкина и Уайта памятную монету в £2

ЛОНДОН, 18 марта. /ТАСС/. Правительство Гибралтара выпустило специальную монету к реваншу между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом. На памятном денежном знаке номиналом £2 с надписями Rumble on the Rock ("Сражение на Скале" - так называют Гибралтар) и "Поветкин против Уайта" изображены оба боксера - уроженец Ямайки вполоборота впереди, а за ним россиянин.

Поветкин и Уайт - первые боксеры, появившиеся на фунтах, причем Уайт стал первым темнокожим, изображенным на этой денежной единице. "Для меня большая честь войти в историю как первый боксер и первый темнокожий мужчина, появившийся на фунтах стерлингов, - приводит заявление Уайта агентство Reuters. - Не могу поверить, что кто-то из тех, откуда я родом, и прошедших то, что прошел я, может быть удостоен такой чести". "Вот почему мы никогда не должны отказываться от детей из неблагополучных семей, детей, которых трудно понять в школе", - отметил боксер.

Первая такая монета была отчеканена во вторник на Тауэрском монетном дворе в Лондоне.

Реванш должен был состояться 6 марта в Великобритании, но ограничения на перемещения в страну из-за пандемии коронавируса привели к переносу поединка в Гибралтар, он пройдет 27 марта.

В первом поединке за временный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе россиянин нокаутировал британца, бой прошел 23 августа 2020 года в Великобритании. В активе 41-летнего Поветкина 36 побед (25 нокаутом), два поражения и одна ничья. На счету 32-летнего Уайта 27 побед (18 нокаутом) и два поражения.