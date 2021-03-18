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Формула-1

Леклер считает, что "Феррари" не будет бороться за чемпионство в "Формуле-1" в 2021 году

В прошлом сезоне в Кубке конструкторов команда заняла шестое место и показала худший для себя результат с 1980 года

ТАСС, 18 марта. Команде чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Феррари" будет сложно бороться за титулы в сезоне-2021. Такое мнение высказал монегасский пилот команды Шарль Леклер, комментарий которого приводит портал Code Sport.

В прошлом сезоне Леклер стал восьмым в личном зачете. В Кубке конструкторов "Феррари" заняла шестое место и показала худший для себя результат с 1980 года (тогда команда стала 10-й). Партнером Леклера по команде в 2021 году будет испанец Карлос Сайнс - младший.

"Еще очень рано говорить о характеристиках машины, - сказал Леклер. - Технический регламент не позволяет нам делать с машиной все, что мы хотим. Постараемся улучшить прошлый год, но чудес не будет. Надо быть реалистом: хотя я надеюсь на это, но не думаю, что мы будем бороться за чемпионство в 2021 году".

Первый этап нового сезона "Формулы-1" пройдет с 26 по 28 марта в Бахрейне.

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