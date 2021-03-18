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Летние олимпийские виды спорта

В женском гандбольном ЦСКА назвали причины увольнения главного тренера Лесли

Руководство команды в неполной мере удовлетворено результатами выступления ЦСКА как в домашних, так и в международных турнирах

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Причинами увольнения Яна Лесли с поста главного тренера московского ЦСКА стали отсутствие прогресса в игре гандболисток команды и допущенные датским специалистом ошибки в последних матчах. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор клуба Эдуард Акопян.

Лесли работал главным тренером клуба со дня его основания в июне 2019 года. В прошлом сезоне ЦСКА стал бронзовым призером чемпионата России. В нынешнем розыгрыше турнира команда занимает третье место, набрав в 19 матчах 30 очков.

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"Мы благодарны Яну за все, что он сделал для ЦСКА за время работы на посту главного тренера, - сказал Акопян. - Однако руководство команды в неполной мере удовлетворено результатами выступления ЦСКА как в домашних, так и в международных турнирах. ЦСКА был в шаге от того, чтобы завершить выступление в Лиге чемпионов на стадии 1/8 финала. Лишь самоотверженная игра наших девчонок при явных тренерских ошибках Яна Лесли позволила получить в домашнем матче со словенским "Кримом" результат, который вывел команду в следующий круг".

Также на решение расстаться с Лесли повлиял вылет ЦСКА из Кубка России от "Астраханочки" на стадии четвертьфинала. Попадание в финал турнира являлось одним из условий, прописанных в контракте специалиста.

"Это вызвало сомнения в правильности подготовки команды к данному и другим матчам сезона и заставило нас по-новому посмотреть на существующие в арсенале команды тактические игровые схемы и подходы к тренировочному процессу", - сообщил гендиректор клуба.

До конца сезона исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА будет олимпийская чемпионка Ольга Акопян. Помогать ей будут Роман Ляшенко и тренер по вратарям Любовь Коротнева.

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