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Летние олимпийские виды спорта

Чемпион мира по вольной борьбе Цаболов будет выступать за Сербию

В Федерации спортивной борьбы России сообщили, что переговоры по Цаболову велись почти два года
Хетик Цаболов (слева) EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON
Описание
Хетик Цаболов (слева)
© EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Российский борец вольного стиля Хетик Цаболов, выступающий в весовой категории до 74 кг, будет представлять Сербию. Об этом ТАСС сообщили в Федерации спортивной борьбы России.

Цаболову 29 лет, он является чемпионом мира 2014 года в весовой категории до 70 кг, серебряным призером чемпионата мира 2017 года в весе до 74 кг.

"Переговоры по Цаболову велись уже почти два года, были условные договоренности, - сообщили в федерации. - Сейчас он получил паспорт гражданина Сербии".

Цаболов также является двукратным чемпионом России, трехкратным серебряным призером национального чемпионата.

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