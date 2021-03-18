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ММА

Боец Харитонов вернулся к тренировкам спустя четыре месяца после полученных в драке травм

Следующий поединок спортсмена еще не назначен
Сергей Харитонов Александр Щербак/ТАСС
Описание
Сергей Харитонов
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА0 Сергей Харитонов вернулся к тренировкам после четырехмесячного перерыва. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

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"Сергей вернулся к тренировкам, набирает форму. Но без спаррингов", - сказал собеседник агентства. Следующий поединок Харитонова еще не назначен.

В ноябре прошлого года Харитонов был избит бойцом Адамом Яндиевым. У Харитонова были диагностированы переломы носа и орбитальной кости, от операций спортсмен отказался. Позднее Харитонов был отстранен Bellator на три месяца из-за проблем со здоровьем.

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