Боец Харитонов вернулся к тренировкам спустя четыре месяца после полученных в драке травм

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА0 Сергей Харитонов вернулся к тренировкам после четырехмесячного перерыва. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

"Сергей вернулся к тренировкам, набирает форму. Но без спаррингов", - сказал собеседник агентства. Следующий поединок Харитонова еще не назначен.

В ноябре прошлого года Харитонов был избит бойцом Адамом Яндиевым. У Харитонова были диагностированы переломы носа и орбитальной кости, от операций спортсмен отказался. Позднее Харитонов был отстранен Bellator на три месяца из-за проблем со здоровьем.