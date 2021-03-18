Юлия Ефимова выступит на чемпионате России по плаванию в Казани

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Обладательница трех олимпийских наград Юлия Ефимова выступит на апрельском чемпионате России по плаванию в Казани. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России Сергей Чепик.

Чемпионат страны пройдет с 3 по 9 апреля.

"Ефимова возвращается из США (последние годы спортсменка живет и тренируется в США - прим. ТАСС) и выступит на чемпионате России по плаванию в Казани, она будет участвовать в отборе на Олимпиаду", - сказал Чепик.

На Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро Ефимова выиграла две серебряные награды (на дистанциях 100 м и 200 м брассом). На Играх-2012 спортсменка стала бронзовым призером на дистанции 200 м брассом. В активе 28-летней Ефимовой шесть золотых наград чемпионатов мира. На последнем мировом первенстве, проходившем летом 2019 года в южнокорейском Кванджу, россиянка выиграла золото, серебро и бронзу.

Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.