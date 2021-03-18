Представлена конфигурация городской трассы "Формулы-1" в Саудовской Аравии

ТАСС, 18 марта. Трасса этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" в Саудовской Аравии станет второй по протяженности в календаре сезона. Об этом сообщает пресс-служба "Формулы-1".

Трасса расположена в Джидде, соревнования пройдут при искусственном освещении. Саудовская Аравия впервые в истории примет этап "Формулы-1".