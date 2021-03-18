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Формула-1

Представлена конфигурация городской трассы "Формулы-1" в Саудовской Аравии

Трасса расположена в Джидде, соревнования пройдут при искусственном освещении

ТАСС, 18 марта. Трасса этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" в Саудовской Аравии станет второй по протяженности в календаре сезона. Об этом сообщает пресс-служба "Формулы-1".

Трасса расположена в Джидде, соревнования пройдут при искусственном освещении. Саудовская Аравия впервые в истории примет этап "Формулы-1".

"Всегда очень волнительно публиковать детали новой трассы, - сказал спортивный директор "Формулы-1" Росс Браун. - Для этого трека характерны лучшие черты современных городских трасс, он имеет быстрые участки, которые позволят развить высокие скорости и возможности для обгона".

Трасса в Джидде станет второй по протяженности в календаре сезона - 6 175 м. Длиннее только трек в Бельгии (7 004 м). Средняя скорость прохождения круга составит около 250 км/ч. Трасса состоит из 27 поворотов: 16 левых и 11 правых.

Гран-при Саудовской Аравии пройдет с 3 по 5 декабря.

Теги
Саудовская АравияФормула-1
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