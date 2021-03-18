Мамиашвили заявил, что вопрос участия борца Цаболова в Играх за Сербию еще не решен

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Вопрос участия борца Хетика Цаболова в Олимпийских играх в Токио в составе сборной Сербии пока не решен. Об этом ТАСС заявил президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

Чемпион мира по вольной борьбе Цаболов будет выступать за Сербию

В четверг в федерации ТАСС сообщили, что Цаболов сменил гражданство и будет выступать за Сербию.

"Могу пожелать ему успеха, флаг в руки, - сказал Мамиашвили. - Есть определенный протокол, по которому он имеет полное право принять нужное ему решение. Главное, что с нашей стороны были соблюдены все протоколы".

На вопрос, сможет ли Цаболов выступить на Играх в Токио, Мамиашвили ответил: "Это пока вопрос".

Цаболову 29 лет, он является чемпионом мира 2014 года в весовой категории до 70 кг, серебряным призером чемпионата мира 2017 года в весе до 74 кг.

Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.