{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Мамиашвили заявил, что вопрос участия борца Цаболова в Играх за Сербию еще не решен

Ранее сообщалось, что чемпион мира сменил гражданство и будет выступать за Сербию
Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили Кирилл Кухмарь/ТАСС
Описание
Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Вопрос участия борца Хетика Цаболова в Олимпийских играх в Токио в составе сборной Сербии пока не решен. Об этом ТАСС заявил президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

На эту тему
Чемпион мира по вольной борьбе Цаболов будет выступать за Сербию
Чемпион мира по вольной борьбе Цаболов будет выступать за Сербию

В четверг в федерации ТАСС сообщили, что Цаболов сменил гражданство и будет выступать за Сербию.

"Могу пожелать ему успеха, флаг в руки, - сказал Мамиашвили. - Есть определенный протокол, по которому он имеет полное право принять нужное ему решение. Главное, что с нашей стороны были соблюдены все протоколы".

На вопрос, сможет ли Цаболов выступить на Играх в Токио, Мамиашвили ответил: "Это пока вопрос".

Цаболову 29 лет, он является чемпионом мира 2014 года в весовой категории до 70 кг, серебряным призером чемпионата мира 2017 года в весе до 74 кг.

Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.

Теги
РоссияСербияЛетние олимпийские виды спорта
Летние олимпийские виды спорта
Чемпионат России по пулевой стрельбе в Майкопе отменен из-за обрушения крыши в тире
Соревнования должны были пройти 22-30 апреля
Читать полностью