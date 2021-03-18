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ММА

Чемпионат Европы по смешанным единоборствам пройдет в августе в Казани

Турнир состоится с 16 по 21 августа

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Чемпионат Европы по смешанным боевым единоборствам (ММА) пройдет в августе в Казани. Об этом ТАСС сообщил президент Союза ММА России Радмир Габдуллин.

"Столица Татарстана по праву считается одним из самых развитых в спортивном плане городов России, а также лидером по числу побед в различных видах спорта, - сказал Габдуллин. - Уверен, что знаковый чемпионат континента привлечет максимальное число участников и пройдет на высочайшем уровне, задаст качественно новый уровень соревнований по ММА для всех стран".

Турнир пройдет с 16 по 21 августа.

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