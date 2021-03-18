Около 80 волонтеров будут помогать на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Организаторы этапа Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин, который пройдет в Нижнем Тагиле, отобрали 80 волонтеров для помощи в организации спортивного мероприятия. Об этом сообщил министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

"У нас лучшие волонтеры в мире, это связано с тем, что они уже конвертируются, их приглашают на иные международные соревнования, - сказал Рапопорт. - Около 80 волонтеров будет задействовано силами Нижнего Тагила. Мы уверены, что волонтеры создадут ту атмосферу, которая позволит получить хорошее настроение и готовность к участию в спортивных соревнованиях".

Волонтеры будут задействованы в работе со зрителями, координации потоков людей, соблюдении противоэпидемических мер. Ранее сообщалось, что на спортивном мероприятии ожидается до 1,2 тыс. болельщиков.

Этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин пройдет на комплексе трамплинов "Аист" на горе Долгой в Нижнем Тагиле 20-21 марта. В соревнованиях примут участие 70 спортсменок из 14 стран.