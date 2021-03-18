Магнуссон: ЦСКА не лишился шансов на чемпионство после поражения от "Зенита"

ТАСС, 18 марта. Московский ЦСКА еще имеет шансы на победу в Тинькофф - Российской премьер-лиге по итогам сезона-2020/21, несмотря на поражение от петербургского "Зенита". Такое мнение высказал исландский футболист московского клуба Хёрдур Магнуссон, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс" .

Матч 23-го тура ЦСКА - "Зенит" прошел в среду в Москве и завершился победой гостей со счетом 3:2. ЦСКА с 53-й минуты играл в меньшинстве - красную карточку получил полузащитник Ильзат Ахметов.

"Думаю, что шансы были 50 на 50, но удаление серьезно сказалось, - сказал Магнуссон. - Конечно, ЦСКА не лишился шансов на чемпионство. До конца сезона еще семь матчей, нужно побеждать, ведь у нас блестящий тренер (Виктор Гончаренко - прим. ТАСС), он мне очень нравится. Он наш наставник, мы по-прежнему вместе - как команда и как семья".

ЦСКА набрал 40 очков и занимает третье место в турнирной таблице. "Зенит" продолжает лидировать с 48 очками в активе.