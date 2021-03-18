БФУ им. И. Канта и "Балтика" создали совместную футбольную команду в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 18 марта. /ТАСС/. Балтийский федеральный университет (БФУ) имени Иммануила Канта и калининградский футбольный клуб "Балтика" подписали соглашение о совместном создании команды для участия в первенстве Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Об этом сообщила пресс-служба вуза.

"Для региона это очень важное событие. Перед всеми игроками открываются двери в профессиональный футбол. В России это первая команда, которая создана совместными силами университета и профессионального клуба. Надеемся, "Балтика - БФУ им. И. Канта" даст импульс для развития этого вида спорта", - сказала министр спорта области Наталья Ищенко, которую цитирует пресс-служба БФУ.

Основу будущей команды составят воспитанники калининградского футбола и студенты БФУ им. И. Канта. "Для нас это важный социокультурный проект. Создание профессионального футбольного клуба - масштабное событие. Спорт высоких достижений, пропаганда здорового образа жизни, благотворительная деятельность, работа с детьми - все это про новую команду. Эти ребята будут примером для многих. Мы ждем от них побед. Университет в свою очередь окажет всевозможную поддержку", - отметил ректор вуза Александр Федоров.

Генеральный директор "Балтики" Тажутдин Качукаев отметил, что создание в регионе второй команды - "это образец идеальной клубной системы, которую применяют лучшие клубы страны". "Балтика - БФУ им. И. Канта" будет сугубо калининградским футбольным проектом, а главным тренером команды, вероятно, станет калининградец Александр Грищенко, который сейчас работает в "Витебске" из высшей лиги Беларуси. В ближайшее время мы планируем решить все технические вопросы по стадиону и персоналу команды и уже в мае надеемся получить лицензию для участия в первенстве ПФЛ", - цитирует его пресс-служба.