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Реванш между бойцами Яном и Стерлингом может пройти в мае или июне

Россиянин 7 марта проиграл американцу в результате дисквалификации и лишился титула в легчайшей весовой категории
Петр Ян Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Петр Ян
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Реванш между российским бойцом смешанного стиля (ММА) Петром Яном и американцем Алджемейном Стерлингом планируется провести в мае или июне. Об этом Ян заявил на пресс-конференции.

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"Реванш обсуждается, он возможен в ближайшие два-три месяца. Это май-июнь", - сказал Ян.

7 марта Ян проиграл Стерлингу в результате дисквалификации и лишился титула в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг). В четвертом раунде 28-летний россиянин нанес сопернику удар коленом в голову в партере (когда один из борцов находится в положении лежа или стоит на коленях - прим. ТАСС), что является запрещенным приемом.

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