Реванш между бойцами Яном и Стерлингом может пройти в мае или июне

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Реванш между российским бойцом смешанного стиля (ММА) Петром Яном и американцем Алджемейном Стерлингом планируется провести в мае или июне. Об этом Ян заявил на пресс-конференции.

"Реванш обсуждается, он возможен в ближайшие два-три месяца. Это май-июнь", - сказал Ян.

7 марта Ян проиграл Стерлингу в результате дисквалификации и лишился титула в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг). В четвертом раунде 28-летний россиянин нанес сопернику удар коленом в голову в партере (когда один из борцов находится в положении лежа или стоит на коленях - прим. ТАСС), что является запрещенным приемом.