Российские биатлонисты избежали заражения COVID-19 перед заключительным этапом Кубка мира

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Сборная России по биатлону избежала случаев заражения коронавирусом перед заключительным в сезоне этапом Кубка мира, который пройдет в шведском Эстерсунде. Об этом ТАСС сообщили в Союзе биатлонистов России.

Этап Кубка мира пройдет с 19 по 21 марта. В составе российской команды выступят Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Кирилл Стрельцов, Светлана Миронова, Ирина Казакевич, Татьяна Акимова, Лариса Куклина, Ульяна Кайшева, Евгения Павлова, Анастасия Гореева и Анастасия Шевченко.

Все спортсмены, тренеры и специалисты команд перед началом соревнований в обязательном порядке были проверены на коронавирус.

По ходу нынешнего сезона в российской сборной было выявлено несколько случаев заражения коронавирусом. В последний раз инфекцию у представителей команды обнаружили в январе, в числе заболевших был главный тренер сборной Валерий Польховский.