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ММА

Боец Ян считает, что Стерлинг симулировал травму в их очном поединке на турнире UFC

7 марта Ян был дисквалифицирован по итогам поединка со Стерлингом за запрещенный удар

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Российский боец Петр Ян обвинил американца Алджамейна Стерлинга в симуляции травмы в очном поединке. Об этом Ян заявил на пресс-конференции.

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"Взвешенно могу сказать, что он симулировал. Удар был с моей стороны, я это не отрицаю. Был важный момент, когда вышел представитель комиссии. Рефери говорил врачу: "Я говорил ему, чтобы не бил, иначе будет дисквалификация". Когда Стерлинг это услышал, он с каждой секундой начал "умирать" еще сильнее", - сказал Ян.

7 марта в титульном бою против Стерлинга россиянин нанес запрещенный удар, за что был дисквалифицирован. Стерлинг в настоящий момент является чемпионом UFC.

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