Привалова: иск московской федерации к ВФЛА не был на пользу российской легкой атлетике

ТАСС, 18 марта. Иск Федерации легкой атлетики Москвы (ФЛАМ) с просьбой признать недействительными выборы президента и членов президиума Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), которые прошли в конце ноября 2020 года, не был на пользу этому виду спорта в стране. Такое мнение высказала исполняющая обязанности президента ВФЛА Ирина Привалова, комментарий которой приводит пресс-служба организации.

В четверг Федерация легкой атлетики Москвы отозвала иск к ВФЛА из Хамовнического суда в связи с отсутствием претензий к ответчику.

"Сегодня наш главный приоритет - это работа по выполнению стратегического плана и чтобы наши спортсмены имели возможность выступать на международной арене, - сказала Привалова. - Была проделана огромная работа в этом направлении, и такие иски внутри легкоатлетического сообщества России не идут на благо восстановления федерации и возвращения прав нашим спортсменам".

Исполняющая обязанности президента ВФЛА опровергла факт какого-либо общения с главой ФЛАМ Олегом Курбатовым перед заседанием суда, о котором сообщил СМИ президент московской федерации. "Помимо этого, между мной и господином Курбатовым в последнее время не было никаких переговоров, и я очень удивлена его высказываниям. Последний раз мы общались с ним около трех недель назад", - отметила она.

В феврале на заседании президиума ВФЛА президент организации Петр Иванов заявил, что принял решение временно сложить полномочия в пользу первого вице-президента Приваловой в соответствии с декабрьским решением Спортивного арбитражного суда (CAS). Иванов, избранный на пост президента ВФЛА 30 ноября, в январе был назначен заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы.