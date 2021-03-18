Дело легкоатлета Лысенко передано в CAS

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) в ноябре 2019 года приостановила процесс восстановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в связи с допинговым делом Лысенко. Бывшее руководство национальной федерации было обвинено в попытке выгородить спортсмена с помощью поддельных медицинских справок. Лысенко был временно отстранен международной федерацией от участия в соревнованиях в августе 2018 года за неоднократные нарушения правил доступности для тестирования.

За вмешательство в расследование по делу Лысенко дисциплинарный трибунал дисквалифицировал на четыре года бывшего главу ВФЛА Дмитрия Шляхтина, бывшего исполнительного директора ВФЛА Александра Паркина, сотрудниц организации Елену Иконникову и Елену Орлову, а также члена правления ВФЛА, главу Федерации легкой атлетики Московской области Артура Карамяна. Они признаны виновными в фальсификации документов, соучастии, неспособности сообщить об антидопинговых нарушениях и отказе сотрудничать со следствием, срок дисквалификации отсчитывается с 21 ноября 2019 года.