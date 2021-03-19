Турнир, которого ждали два года. За чем следить на чемпионате мира по фигурному катанию

Предыдущий чемпионат мира, который должен был состояться в марте прошлого года в Монреале, был отменен местными властями из-за угрозы распространения коронавируса. Подобного сценария опасались и на этот раз, ведь судьба канадского чемпионата была решена непосредственно перед стартом — многие уже купили билеты на самолеты и забронировали гостиницы. Однако шведский турнир в этом отношении оказался более стабилен, за что, правда, пришлось поплатиться некоторыми благами. Как, например, свобода передвижения для гостей и участников чемпионата — соревнования проводятся в формате "санитарного пузыря", на турнире не смогут присутствовать зрители и даже журналисты. Исключением станут лишь телекомпании. Представлять российские СМИ в Швеции посчастливилось Первому каналу. Российская делегация отправится в Стокгольм чартерным рейсом "Аэрофлота", об этом компания сообщила 17 марта в официальном релизе: перелет запланирован на 20 марта, обратно — на 29 марта. Boeing 737 переправит в Швецию 55 пассажиров — спортсменов и тренеров, медиков, официальных лиц, а также сотрудников Первого канала. А дальше — все прелести пандемийного турнира, которые включают в себя ограничения в передвижении и многочисленные тесты на коронавирус. Им, к слову, в российской сборной уже переболели почти все.

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Говоря об олимпийских квотах, стоит упомянуть — для получения трех путевок на Игры и следующий чемпионат мира сумма мест всех участников от страны в одной дисциплине должна быть равна или не выше 13. Учитывая рейтинги российских участников в женском одиночном катании, в парах и танцах максимальная квота в Пекине опасений не вызывает. Куда сложнее придется мужчинам, где от России выступят представители школы Алексея Мишина — Михаил Коляда и Евгений Семененко. Придется понервничать. Женская российская "одиночка" будет представлена сразу тремя тренерскими школами, в отличие от последнего крупного международного старта допандемийной эпохи — чемпионата Европы в Граце, где выступали три ученицы Этери Тутберидзе — Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова. Именно в этом порядке они тогда заняли места на пьедестале почета. В этот раз компанию Щербаковой, по-прежнему работающей с Тутберидзе, и Трусовой, которая теперь тренируется в "Ангелах Плющенко", составит Елизавета Туктамышева — ученица Мишина. Триумфатор Граца Косторная нынче переживает непростой период, что продемонстрировала в финале Кубка России, уступив право выступления на чемпионате мира Туктамышевой. Новость о ее громком возвращении из "Ангелов Плющенко" к Тутберидзе прогремела 6 марта — Косторная, год назад покинувшая "Хрустальный" со своим тренером Сергеем Розановым ради перспектив с академией Плющенко, решила вернуться. Чем закончится это возвращение, пока неясно — спортсменка на испытательном сроке. В числе обязательных требований к бывшему "ангелу" — возвращение тройного акселя. Для Quad Queens — "королев четверных прыжков" Щербаковой (лутц и флип) и Трусовой (лутц, флип, тулуп и сальхов) — нынешний чемпионат мира станет дебютным. Туктамышева уже выигрывала чемпионат мира в далеком 2015 году, но после победного турнира в Шанхае ей на мировые пробиться не удавалось. Однако сегодня, как и шесть лет назад, в арсенале спортсменки по-прежнему тройной аксель. В 24 года выступать с таким техническим набором — это действительно серьезное достижение. И хочется надеяться, что арена Ericsson Globe снова принесет Елизавете удачу, как и шесть лет назад: в 2015 году именно здесь ей удалось стать чемпионкой Европы.

К слову, Туктамышева на предстоящем чемпионате мира будет единственной спортсменкой, имеющей титул чемпионки мира, ни одна из призеров предыдущего турнира — ни Алина Загитова, ни Элизабет Турсынбаева (Казахстан), ни Евгения Медведева в этих соревнованиях участия уже не примут. Соперницами россиянок будут японка Рика Кихира с ее четверным сальховом и тройным акселем (на своем первом чемпионате мира 2019 года Кихира была четвертой), ее соотечественница Каори Сакамото, а также американка Брэди Теннелл. Коляде и Семененко придется соревноваться, как это принято говорить в фигурном катании, самим с собой, поскольку в такой компании, как Юдзуру Ханю (Япония) и Нэтан Чен (США), ох как важно не дрогнуть, тем более в битве за путевки на Игры. Но именно дуэль 26-летнего Ханю и 21-летнего Чена и обещает стать основной интригой мужского турнира. Тем, кто далек от фигурного катания, стоит напомнить, что Чен — это тот самый парень, что стал героем Олимпиады в Пхенчхане, так и не войдя в число ее призеров в личном турнире. Неудачно выступив в короткой программе, в произвольной он приземлил шесть четверных прыжков, пять из которых ему удались чисто. К чемпионату мира в Стокгольме теперь уже пятикратный чемпион США и действующий чемпион мира снова усложнил свои программы, перенеся в конец сразу два каскада с четверными тулупами и тройной аксель. На чемпионате США он заявил семь четверных прыжков и лишь с одним из них не справился. Ханю к 26 годам стал двукратным олимпийским чемпионом, пять раз выиграл национальные чемпионаты и дважды становился чемпионом мира. Но на последнем турнире в Сайтаме уступил золото Чену, и на данный момент количество золотых наград мировых чемпионатов у них равное — по две. Три золота в последние годы удавалось взять лишь россиянину Алексею Ягудину и канадцу Патрику Чану.

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Непростой будет борьба с американцами Винсентом Чжоу и Джейсоном Брауном. Оценки Коляды в нынешнем сезоне сопоставимы с результатами японца Семы Уно и француза Кевина Эймоса, а для Семененко нынешний чемпионат мира вообще станет первым крупным международным стартом в карьере. Но если спортсмен в битве за поездку в Стокгольм в финале Кубка России обошел самого чемпиона Европы Дмитрия Алиева, то и на чемпионате мира от него стоит ждать сюрпризов. Вот только рейтинга спортсмену пока не хватает — ему будет весьма непросто пробиться из первых разминок в основную часть турнира. В парном катании в Стокгольме Россию представят Евгения Тарасова и Владимир Морозов, ученики олимпийского чемпиона Максима Транькова, а также представители школы Тамары Москвиной — Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Александра Бойкова/Дмитрий Козловский. А побороться им придется прежде всего с хозяевами Олимпиады-2022 китайцами, в том числе с серебряными призерами Игр в Пхенчхане, двукратными действующими чемпионами мира — парой Суй Вэньцзин — Хань Цун. Однако в последнее время эти спортсмены не выступали на крупных соревнованиях, и понять, в какой они сейчас форме, можно будет уже непосредственно на льду Стокгольма. Небезопасен для россиян и другой китайский дуэт — Пэн Чэн и Цзинь Ян, а также чемпионы США, новая пара Алекса Шимека — Брэндон Фрейзер. В турнире танцоров за сборную России выступят действующие чемпионы Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, чемпионы России бронзовые призеры чемпионата Европы Александра Степанова и Иван Букин, а также серебряные призеры чемпионата России Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро. Турнир пропустит самый титулованный на сегодняшний день дуэт Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон (Франция), которых, впрочем, год назад на чемпионате Европы в Граце наконец потеснили с первой ступени пьедестала Синицина и Кацалапов.

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