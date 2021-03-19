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Турнир, которого ждали два года.
Турнир, которого ждали два года.
Турнир, которого ждали два года.
Турнир, которого ждали два года.
Турнир, которого ждали два года.
Чемпионат мира по фигурному катанию

Турнир, которого ждали два года. За чем следить на чемпионате мира по фигурному катанию

© Сергей Фадеичев/ТАСС
Рассказываем о раскладах перед турниром, который распределит путевки на Олимпиаду в Пекине

Предыдущий чемпионат мира, который должен был состояться в марте прошлого года в Монреале, был отменен местными властями из-за угрозы распространения коронавируса. Подобного сценария опасались и на этот раз, ведь судьба канадского чемпионата была решена непосредственно перед стартом — многие уже купили билеты на самолеты и забронировали гостиницы. Однако шведский турнир в этом отношении оказался более стабилен, за что, правда, пришлось поплатиться некоторыми благами. Как, например, свобода передвижения для гостей и участников чемпионата — соревнования проводятся в формате "санитарного пузыря", на турнире не смогут присутствовать зрители и даже журналисты. Исключением станут лишь телекомпании. Представлять российские СМИ в Швеции посчастливилось Первому каналу.

Российская делегация отправится в Стокгольм чартерным рейсом "Аэрофлота", об этом компания сообщила 17 марта в официальном релизе: перелет запланирован на 20 марта, обратно — на 29 марта. Boeing 737 переправит в Швецию 55 пассажиров — спортсменов и тренеров, медиков, официальных лиц, а также сотрудников Первого канала. А дальше — все прелести пандемийного турнира, которые включают в себя ограничения в передвижении и многочисленные тесты на коронавирус. Им, к слову, в российской сборной уже переболели почти все.

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Говоря об олимпийских квотах, стоит упомянуть — для получения трех путевок на Игры и следующий чемпионат мира сумма мест всех участников от страны в одной дисциплине должна быть равна или не выше 13.

Учитывая рейтинги российских участников в женском одиночном катании, в парах и танцах максимальная квота в Пекине опасений не вызывает. Куда сложнее придется мужчинам, где от России выступят представители школы Алексея Мишина — Михаил Коляда и Евгений Семененко. Придется понервничать.

Женская российская "одиночка" будет представлена сразу тремя тренерскими школами, в отличие от последнего крупного международного старта допандемийной эпохи — чемпионата Европы в Граце, где выступали три ученицы Этери Тутберидзе — Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова. Именно в этом порядке они тогда заняли места на пьедестале почета. В этот раз компанию Щербаковой, по-прежнему работающей с Тутберидзе, и Трусовой, которая теперь тренируется в "Ангелах Плющенко", составит Елизавета Туктамышева — ученица Мишина. Триумфатор Граца Косторная нынче переживает непростой период, что продемонстрировала в финале Кубка России, уступив право выступления на чемпионате мира Туктамышевой. Новость о ее громком возвращении из "Ангелов Плющенко" к Тутберидзе прогремела 6 марта — Косторная, год назад покинувшая "Хрустальный" со своим тренером Сергеем Розановым ради перспектив с академией Плющенко, решила вернуться. Чем закончится это возвращение, пока неясно — спортсменка на испытательном сроке. В числе обязательных требований к бывшему "ангелу" — возвращение тройного акселя.

Для Quad Queens — "королев четверных прыжков" Щербаковой (лутц и флип) и Трусовой (лутц, флип, тулуп и сальхов) — нынешний чемпионат мира станет дебютным. Туктамышева уже выигрывала чемпионат мира в далеком 2015 году, но после победного турнира в Шанхае ей на мировые пробиться не удавалось. Однако сегодня, как и шесть лет назад, в арсенале спортсменки по-прежнему тройной аксель. В 24 года выступать с таким техническим набором — это действительно серьезное достижение. И хочется надеяться, что арена Ericsson Globe снова принесет Елизавете удачу, как и шесть лет назад: в 2015 году именно здесь ей удалось стать чемпионкой Европы.

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К слову, Туктамышева на предстоящем чемпионате мира будет единственной спортсменкой, имеющей титул чемпионки мира, ни одна из призеров предыдущего турнира — ни Алина Загитова, ни Элизабет Турсынбаева (Казахстан), ни Евгения Медведева в этих соревнованиях участия уже не примут.

Соперницами россиянок будут японка Рика Кихира с ее четверным сальховом и тройным акселем (на своем первом чемпионате мира 2019 года Кихира была четвертой), ее соотечественница Каори Сакамото, а также американка Брэди Теннелл.

Коляде и Семененко придется соревноваться, как это принято говорить в фигурном катании, самим с собой, поскольку в такой компании, как Юдзуру Ханю (Япония) и Нэтан Чен (США), ох как важно не дрогнуть, тем более в битве за путевки на Игры. Но именно дуэль 26-летнего Ханю и 21-летнего Чена и обещает стать основной интригой мужского турнира.

Тем, кто далек от фигурного катания, стоит напомнить, что Чен — это тот самый парень, что стал героем Олимпиады в Пхенчхане, так и не войдя в число ее призеров в личном турнире. Неудачно выступив в короткой программе, в произвольной он приземлил шесть четверных прыжков, пять из которых ему удались чисто. К чемпионату мира в Стокгольме теперь уже пятикратный чемпион США и действующий чемпион мира снова усложнил свои программы, перенеся в конец сразу два каскада с четверными тулупами и тройной аксель. На чемпионате США он заявил семь четверных прыжков и лишь с одним из них не справился.

Ханю к 26 годам стал двукратным олимпийским чемпионом, пять раз выиграл национальные чемпионаты и дважды становился чемпионом мира. Но на последнем турнире в Сайтаме уступил золото Чену, и на данный момент количество золотых наград мировых чемпионатов у них равное — по две. Три золота в последние годы удавалось взять лишь россиянину Алексею Ягудину и канадцу Патрику Чану.

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Непростой будет борьба с американцами Винсентом Чжоу и Джейсоном Брауном. Оценки Коляды в нынешнем сезоне сопоставимы с результатами японца Семы Уно и француза Кевина Эймоса, а для Семененко нынешний чемпионат мира вообще станет первым крупным международным стартом в карьере. Но если спортсмен в битве за поездку в Стокгольм в финале Кубка России обошел самого чемпиона Европы Дмитрия Алиева, то и на чемпионате мира от него стоит ждать сюрпризов. Вот только рейтинга спортсмену пока не хватает — ему будет весьма непросто пробиться из первых разминок в основную часть турнира.

В парном катании в Стокгольме Россию представят Евгения Тарасова и Владимир Морозов, ученики олимпийского чемпиона Максима Транькова, а также представители школы Тамары Москвиной — Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Александра Бойкова/Дмитрий Козловский. А побороться им придется прежде всего с хозяевами Олимпиады-2022 китайцами, в том числе с серебряными призерами Игр в Пхенчхане, двукратными действующими чемпионами мира — парой Суй Вэньцзин — Хань Цун. Однако в последнее время эти спортсмены не выступали на крупных соревнованиях, и понять, в какой они сейчас форме, можно будет уже непосредственно на льду Стокгольма. Небезопасен для россиян и другой китайский дуэт — Пэн Чэн и Цзинь Ян, а также чемпионы США, новая пара Алекса Шимека — Брэндон Фрейзер.

В турнире танцоров за сборную России выступят действующие чемпионы Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, чемпионы России бронзовые призеры чемпионата Европы Александра Степанова и Иван Букин, а также серебряные призеры чемпионата России Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро. Турнир пропустит самый титулованный на сегодняшний день дуэт Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон (Франция), которых, впрочем, год назад на чемпионате Европы в Граце наконец потеснили с первой ступени пьедестала Синицина и Кацалапов.

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В их отсутствие конкуренцию сильнейшим российским танцорам составят чемпионы США Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью, с которыми в постановке программ успел поработать действующий олимпийский чемпион Скотт Мойр, а также их соотечественники Мэдисон Чок и Эван Бэйтс. Нельзя сбрасывать со счетов и канадцев Пайпер Гиллес и Поля Пуарье, однако этим спортсменам в нынешнем сезоне не удалось в связи с эпидемиологической ситуацией поучаствовать в чемпионате страны — он был отменен.

Пока спортсмены начинают прибывать в Стокгольм, в городе завершаются последние приготовления к турниру. Сейчас уже известно, что откроет чемпионат лично Ее Королевское Высочество кронпринцесса Виктория. А сам турнир начнется с яркой церемонии открытия вечером 24 марта, которая будет разделена на четыре части и посвящена разным темам. Первая — вызову нашим страхам, ее призыв — никогда не сдаваться; вторая — любви; третья — сообществу; четвертая станет посланием любви, теплоты и удачи всем участникам чемпионата мира и, конечно, тем, кто в эти дни прильнет к экранам телевизоров и будет болеть за своих любимых спортсменов. Благо, что любви к спорту и фигурному катанию в частности пандемия не сможет помешать ни при каких обстоятельствах.

Вероника Советова

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