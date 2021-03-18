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Допинг в спорте

Олимпийский чемпион в метании молота Назаров дисквалифицирован за допинг на два года

Срок дисквалификации отсчитывается с 24 сентября 2019 года
Дильшод Назаров EPA/DIEGO AZUBEL
Описание
Дильшод Назаров
© EPA/DIEGO AZUBEL

ТАСС, 18 марта. Легкоатлет Дильшод Назаров из Таджикистана дисквалифицирован на два года за употребление допинга. Об этом сообщает пресс-служба независимого легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit (AIU).

Назаров был временно отстранен в сентябре 2019 года из-за обнаружения запрещенных веществ в его допинг-пробе, сданной во время чемпионата мира 2011 года, где легкоатлет показал десятый результат. После рассмотрения дела в AIU было принято решение о двухлетней дисквалификации 38-летнего спортсмена. Срок дисквалификации отсчитывается с 24 сентября 2019 года. Аннулированы результаты Назарова, показанные с 29 августа 2011 года по 29 августа 2013 года.

На счету Назарова золотая медаль Олимпийских игр 2016 года и серебряная награда чемпионата мира - 2015 в метании молота. На данный момент он занимает пост президента Федерации легкой атлетики Таджикистана.

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