Девять футболистов сборной России начали подготовку к мартовским матчам на сборе в Сочи

СОЧИ, 18 марта. /ТАСС/. Сборная России по футболу в составе девяти человек начала подготовку к предстоящим матчам отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года на основном поле ФГБУ "Юг Спорт" в Сочи, все игроки занимаются в общей группе. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым вызвал на предстоящие матчи против команд Мальты, Словении и Словакии 28 игроков, но команда еще не собралась в полном составе, поскольку матчи 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) проходят с 17 по 19 марта. В четверг в занятии принимают участие защитники Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба - "Зенит"), Андрей Семенов ("Ахмат") и Марио Фернандес (ЦСКА), полузащитники Далер Кузяев, Андрей Мостовой и Магомед Оздоев (все - "Зенит"), а также Ильзат Ахметов (ЦСКА) и нападающий Артем Дзюба ("Зенит"). Их команды провели игры в среду: "Зенит" на выезде обыграл ЦСКА (3:2), а "Ахмат" дома победил тульский "Арсенал" (2:0).

Остальные игроки, вызванные в сборную России, прибудут на сбор в Сочи после завершения игр 23-го тура чемпионата России. Защитники Федор Кудряшов и Александр Жиров, а также полузащитники Александр Головин и Алексей Миранчук, которые выступают за турецкий "Антальяспор", германский "Зандхаузен", представляющий чемпионат Франции "Монако" и итальянскую "Аталанту" соответственно, присоединятся к сборной позднее.

Россияне 24 марта на выезде сыграют с командой Мальты, 27 марта в Сочи примут сборную Словении, а 30 марта в гостях встретится с командой Словении. В отборочном турнире к чемпионату мира соперниками национальной команды, помимо мальтийцев, словенцев и словаков, будут сборные Хорватии и Кипра.

Всего в европейском отборочном турнире к чемпионату мира - 2022 примут участие рекордные 55 сборных. Они разбиты на 10 групп. В каждой группе команды проведут двухкруговой турнир с матчами дома и на выезде, напрямую в финальную часть чемпионата выйдут только победители групп. Занявшие вторые места в группах команды, а также две сборные из Лиги наций сыграют в дополнительном раунде квалификации в марте 2022 года за оставшиеся три путевки.

Финальная часть чемпионата мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.