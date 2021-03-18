Черчесов: игроки сборной из иностранных клубов, скорее всего, не приедут на сбор в Сочи

СОЧИ, 18 марта. /ТАСС/. Защитники сборной России по футболу Федор Кудряшов и Александр Жиров, полузащитники Алексей Миранчук и Александр Головин с вероятностью в 96% не прибудут на сбор национальной команды в Сочи. Об этом после тренировки журналистам сообщил главный тренер сборной Станислав Черчесов.

Команда России проводит в Сочи с 18 по 22 марта. В четверг вечером сборная провела первую восстановительную тренировку.

"Легионеров, нет, [не соберем], потому что у них 21 [марта] тур, поэтому мы не можем. <...> Сейчас решается вопрос, кто прилетит, во сколько. <...> Вероятность - 96%, [что футболисты не прилетят в Сочи]", - сказал Черчесов.

Кудряшов выступает за турецкий "Антальяспор", Жиров - за германский "Зандхаузен", Миранчук - за итальянскую "Аталанту", Головин - за "Монако".

Игроки сборной, выступающие в клубах Российской премьер-лиги, соберутся в Сочи в течение двух дней, уточнил Черчесов.

Россияне 24 марта на выезде сыграют с командой Мальты, 27 марта в Сочи примут сборную Словении, а 30 марта в гостях встретятся с командой Словакии. В отборочном турнире к чемпионату мира соперниками национальной команды, помимо мальтийцев, словенцев и словаков, будут сборные Хорватии и Кипра.

О подготовке и настроении

Черчесов отметил, что Сочи был выбран для сборов из-за мягких климатических условий, в других регионах в данный момент проведение сборов не представляется возможным. Первая тренировка продлилась 36 минут.

"Сегодня у них [игроков] сауна, бассейн, восстановление. <...> Настроение хорошее, вылетели по плану, погода футбольная, поле хорошее", - добавил тренер.

По словам защитника сборной Андрея Семенова, победный гол, забитый им накануне в матче чемпионата, "снял груз" после серии без побед.

"Победа дала эмоций, в "Ахмате" давно думали о ней, показывали хорошую игру, но не получалось выиграть. Этот груз немного спал, да", - ответил Семенов.