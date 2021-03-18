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ЧМ-2022 по футболу

Черчесов: Дзюба решил взять "академический отпуск" и отказаться от исполнения пенальти

После зимней паузы форвард "Зенита" не смог реализовать два пенальти в матчах чемпионата

СОЧИ, 18 марта. /ТАСС/. Нападающий футбольного клуба "Зенит" и сборной России Артем Дзюба решил на время перестать исполнять пенальти. Об этом журналистам рассказал главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

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После зимней паузы Дзюба не забил пенальти в двух матчах Тинькофф - Российской премьер-лиги - с "Рубином" (1:2) и ЦСКА (3:2).

"Это тот случай, когда он решил взять "академической отпуск". Игрок сам чувствует, бить ли ему или нет, а мы не настаиваем. Следующего пенальтиста определим", - сказал Черчесов.

В настоящее время Дзюба находится в расположении национальной сборной и готовится к первым матчам отбора на чемпионат мира - 2022.

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Черчесов, Станислав СаламовичДзюба, Артем СергеевичЧМ-2022 по футболу
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