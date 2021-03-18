Карацев обыграл Синнера в четвертьфинале теннисного турнира в Дубае

Матч завершился со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 6:2 в пользу Карацева, который попал на турнир, получив специальное приглашение (wild card). Синнер имел 16-й номер посева. В полуфинале россиянин сыграет с победителем встречи между венгром Мартоном Фучовичем и россиянином Андреем Рублевым (второй номер посева).

27-летний Карацев занимает 42-е место в рейтинге ATP. Это его второй турнир после Открытого чемпионата Австралии - 2021, на котором он дошел до полуфинала. Ранее на турнире в Дохе Карацев завершил выступление во втором круге, проиграв австрийцу Доминику Тиму. Синнеру 19 лет, он располагается на 32-й строчке рейтинга ATP.

Турнир в Дубае завершится 20 марта, призовой фонд соревнований составляет $1,8 млн.