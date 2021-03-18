Пахноцкая призвала не успокаиваться после допуска легкоатлетов на зарубежные старты

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Независимый эксперт Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Маргарита Пахноцкая назвала очень важным решение о допуске чистых российских легкоатлетов на международные старты в нейтральном статусе, при этом она считает, что останавливаться на достигнутом не следует. Об этом Пахноцкая рассказала ТАСС.

Совет World Athletics 18 марта принял решение возобновить выдачу статуса нейтральных спортсменов российским легкоатлетам, не имеющих проблем с соблюдением антидопинговых правил.

"Несмотря на то что сделано уже много, вся основная работа ждет федерацию впереди. Да, сегодня было принято очень важное решение, успокаиваться ни в коем случае нельзя. Полное восстановление ВФЛА в международных правах будет возможно только в случае полного выполнения принятого стратегического плана", - сказала Пахноцкая. Последний раз легкоатлеты из России имели возможность выступать за рубежом в 2019 году.

Совет World Athletics до этого рассматривал вопрос о выдаче нейтрального статуса российским спортсменам в начале декабря прошлого года. Тогда было принято решение вернуться к этом вопросу после того, как Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) предоставит стратегический план выхода из кризисной ситуации. Работа над ним велась около полугода, 1 марта совет World Athletics официально уведомил ВФЛА об одобрении полученного плана.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA). Отстранение ВФЛА неоднократно продлевалось, в том числе за попытку бывшего руководства федерации во главе с Дмитрием Шляхтиным сфабриковать документы в деле о нарушении антидопинговых правил со стороны прыгуна в высоту Данила Лысенко.

12 марта 2020 года World Athletics рекомендовала ВФЛА создать комиссию по восстановлению членства в международной федерации, куда должны войти представители комиссии спортсменов, Российского антидопингового агентства (РУСАДА), Олимпийского комитета России (ОКР), Министерства спорта РФ, а также два независимых эксперта. Первым экспертом с сентября является бывший заместитель генерального директора РУСАДА Пахноцкая, вторым - литовец Владас Станкявичус. Удаленно подключен к работе и австралиец Питер Николсон, который несколько лет назад являлся независимым экспертом WADA в РУСАДА.