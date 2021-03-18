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Санкции WADA против российского спорта

Матыцин заявил, что, скорее всего, временно покинет пост президента FISU

В связи с решением CAS до 16 декабря 2022 года российским чиновникам запрещено занимать руководящие посты в международных федерациях
Президент FISU, министр спорта РФ Олег Матыцин Александр Щербак/ТАСС
Описание
Президент FISU, министр спорта РФ Олег Матыцин
© Александр Щербак/ТАСС

ТАСС, 18 марта. Министр спорта РФ Олег Матыцин, скорее всего, приостановит деятельность на посту президента Международной федерации университетского спорта (FISU) до 16 декабря 2022 из-за санкций, введенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в отношении российского спорта. Об этом Матыцин заявил в интервью программе "Специальный гость" на телеканале RTVI.

В декабре WADA запретило российским чиновникам, включая президента и премьер-министра страны, членов Государственной думы, представителей администрации президента и различных федеральных министерств и агентств, занимать руководящие должности в каких-либо международных спортивных федерациях в течение двух лет.

"В FISU было направлено письмо WADA о необходимости выполнения решения Спортивного арбитражного суда (CAS), - сказал Матыцин. - Мы сейчас завершаем диалог. Скорее всего, приостановлю на тот период деятельности, часть полномочий в соответствии с уставом FISU будет передана первому вице-президенту".

Матыцин является президентом FISU с 2015 года. В январе 2020 года Матыцин возглавил Министерство спорта России.

В среду согласно санкциям совет Международной федерации хоккея покинул президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, который является депутатом Государственной думы. 

Теги
Матыцин, Олег ВасильевичСанкции WADA против российского спорта
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