Матыцин заявил, что, скорее всего, временно покинет пост президента FISU

ТАСС, 18 марта. Министр спорта РФ Олег Матыцин, скорее всего, приостановит деятельность на посту президента Международной федерации университетского спорта (FISU) до 16 декабря 2022 из-за санкций, введенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в отношении российского спорта. Об этом Матыцин заявил в интервью программе "Специальный гость" на телеканале RTVI.

В декабре WADA запретило российским чиновникам, включая президента и премьер-министра страны, членов Государственной думы, представителей администрации президента и различных федеральных министерств и агентств, занимать руководящие должности в каких-либо международных спортивных федерациях в течение двух лет.

"В FISU было направлено письмо WADA о необходимости выполнения решения Спортивного арбитражного суда (CAS), - сказал Матыцин. - Мы сейчас завершаем диалог. Скорее всего, приостановлю на тот период деятельности, часть полномочий в соответствии с уставом FISU будет передана первому вице-президенту".

Матыцин является президентом FISU с 2015 года. В январе 2020 года Матыцин возглавил Министерство спорта России.

В среду согласно санкциям совет Международной федерации хоккея покинул президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, который является депутатом Государственной думы.