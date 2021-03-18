Минспорт отреагирует на ситуацию с допингом российских футболистов после решения РФС

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Министерство спорта Российской Федерации готово отреагировать на ситуацию с выявлением положительных результатов допинг-проб у ряда российских футболистов после расследования Российского футбольного союза. Об этом глава ведомства Олег Матыцин заявил в интервью программе "Специальный гость" на телеканале RTVI.

Восемь лет не спустя. ФИФА подозревает Владимира Обухова в употреблении допинга

В понедельник стало известно, что Международная федерация футбола подозревает трех российских футболистов в нарушении антидопинговых правил на основании базы данных московской лаборатории.

"Речь идет, во-первых, о результатах тестов, который был в 2013 году, насколько я осведомлен. И, честно говоря, такие новости для нас реально являются неожиданностью. Будем сейчас смотреть, какое реально будет финальное заключение. И тогда уже каким-то образом реагировать", - сказал Матыцин.

По информации СМИ, под подозрение попали Владимир Обухов (сейчас выступает за "Ростов"), Иван Князев ("Звезда") и футболистка Дарья Мещерякова (бывший голкипер юниорской сборной). Все трое подозреваются на основании проверки допинг-проб, взятых в 2013 году.