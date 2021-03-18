Российские спортсмены будут заезжать в Токио по времени проведения стартов

ТАСС, 18 марта. Российская делегация будет заезжать на Олимпийские игры 2020 года, которые пройдут в Токио, не единовременно, а по времени проведения стартов. Об этом в интервью программе "Специальный гость" на телеканале RTVI заявил министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.

"По мере продвижения уже к Олимпийским играм, к дате Олимпийских игр, будет окончательно понятен протокол, который разработает Международный олимпийский комитет, по въезду, по участию. Сейчас мы точно знаем, что это будет не единовременный заезд делегации, а заезды будут по времени проведения стартов. И максимально оперативный выезд делегации", - сказал Матыцин.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр "Токио-2020" сохранено.