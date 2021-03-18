Всероссийская федерация легкой атлетики заплатила еще $260 тыс. за восстановление

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) компенсировала международной ассоциации еще $260 тыс., которые были потрачены на процесс ее восстановления. Об этом говорится в документе, оказавшемся в распоряжении ТАСС.

В четверг совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) вернул российским спортсменам право выступать на международных соревнованиях. Для этого им необходимо получить нейтральный статус (ANA), выступать под российским флагом они не могут по причине дисквалификации национальной федерации.

"В январе 2021 года World Athletics выставила ВФЛА счет на сумму $260 284, что соответствует расходам, понесенным в последнем квартале 2020 года. Эта сумма включает расходы на различные дисциплинарные процедуры и расходы на международных экспертов. ВФЛА полностью оплатила этот счет, - говорится в документе. - World Athletics выставит следующий счет ВФЛА в апреле за компенсацию расходов, понесенных в первом квартале 2021 года".

ВФЛА была лишена членства более пяти лет назад на фоне громкого допингового скандала в российской легкой атлетике.

В конце 2015 года была создана рабочая группа во главе с норвежцем Руне Андерсеном, которая отслеживает выполнение плана восстановления ВФЛА. Российская сторона должна компенсировать затраты на функционирование рабочей группы и допинговые разбирательства.

С 2015 года отстранение ВФЛА продлевалось более 15 раз. В прошлом году она выплатила World Athletics $6,31 млн. $5 млн от этой суммы составил штраф за допинговое дело российского легкоатлета Данила Лысенко, в котором оказалось замешано бывшее руководство ВФЛА во главе с Дмитрием Шляхтиным. Оно было признано причастным к подделке медицинских документов, которые фигурировали в деле.