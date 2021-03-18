Поздняков отметил положительную динамику в работе по восстановлению ВФЛА в правах

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Возобновление выдачи нейтрального статуса российским легкоатлетам дает повод для оптимизма в вопросе восстановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Такое мнение ТАСС высказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

В четверг World Athletics заявила, что чистые российские легкоатлеты смогут выступать на международных стартах в нейтральном статусе.

"Сегодня очень важное решение для российских легкоатлетов принял совет World Athletics, наши спортсмены получают возможность вернуться, наконец, к соревнованиям на международной арене, пусть пока и в нейтральном статусе, - сказал Поздняков. - Несмотря на то, что ВФЛА в последнее время часто подвергалась критике, есть практический результат той работы, которую федерация вела в последние месяцы в тесном взаимодействии с World Athletics, международными экспертами, специалистами ОКР и Министерства спорта РФ".

"Очевидно, что еще очень многое предстоит сделать для возвращения ВФЛА в международное легкоатлетическое сообщество в рамках выполнения дорожной карты и плана по восстановлению, но динамика на данный момент позитивная, что дает повод для определенного оптимизма", - добавил президент ОКР.

Поздняков подчеркнул, что приоритет ОКР и ВФЛА состоит защите интересов российских легкоатлетов. "Наш абсолютный приоритет - и ОКР, и ВФЛА - в том, чтобы последовательно отстаивать интересы спортсменов, защищать их права. Так что очень ждем наших легкоатлетов в составе команды Олимпийского комитета России на Играх в Токио", - заключил он.

ВФЛА была лишена членства более пяти лет назад на фоне громкого допингового скандала в российской легкой атлетике.