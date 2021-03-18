Глава федерации легкой атлетики прокомментировала решение по нейтральному статусу

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова находилась в большом напряжении, ожидая решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) о возможности возобновления выдачи российским легкоатлетам статусов нейтральных спортсменов. Об этом Привалова сообщила ТАСС.

Совет World Athletics 18 марта принял решение возобновить выдачу статусов нейтральных спортсменов российским легкоатлетам. В 2021 году статусы, дающие право выступать на крупных международных стартах (Олимпийских играх, молодежном чемпионате Европы, чемпионатах и первенствах мира), могут получить не более 10 спортсменов без права замены.

"Не скрою, я ожидала, что международная федерация сегодня примет решение о возобновлении выдачи нейтральных статусов. Но все равно мы все до последнего находились в большом напряжении. И это тоже вполне объяснимо, потому что российская легкая атлетика продолжает находиться в очень сложной ситуации", - сказала Привалова.

"Сейчас я хочу выразить благодарность рабочей группе World Athletics, нашим международным экспертам и всем работникам нашей федерации, которые последние месяцы работали не поднимая головы. Им удалось написать дорожную карту, которая была оценена по достоинству нашими коллегами, которые сегодня предоставили возможность российским спортсменам вновь выступать на международных стартах. Также я благодарна за поддержку Министерству спорта России и нашему олимпийскому комитету", - добавила собеседница ТАСС.

Последний раз легкоатлеты из России имели возможность выступать за рубежом в 2019 году.

"Мы прекрасно понимаем, что ВФЛА находится только в начале долгого и трудного пути к своему полному восстановлению в правах. Я очень рада за наших ведущих легкоатлетов, у которых появился большой шанс выступить на Олимпийских играх. Это очень дорогого стоит", - заключила Привалова.