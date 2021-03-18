Матыцин назвал решение World Athletics важным шагом на пути к возвращению членства ВФЛА

Совет World Athletics 18 марта принял решение возобновить выдачу статусов нейтральных спортсменов российским легкоатлетам. В 2021 году статусы, дающие право выступать на крупных международных стартах (Олимпийских играх, молодежном чемпионате Европы, чемпионатах и первенствах мира), могут получить не более 10 спортсменов без права замены. Последний раз легкоатлеты из России имели возможность выступать за рубежом в 2019 году.

"Это важный шаг на пути к полному возвращению членства Всероссийской федерации легкой атлетики в World Athletics, - сказал Матыцин. - Десять лучших российских легкоатлетов смогут принять участие в Олимпийских играх в Токио и крупных международных стартах. Спортсмены, которые соответствуют критериям World Athletics, смогут снова участвовать в стартах после получения индивидуального допуска".

"Уверен, что ВФЛА продолжит следовать главному курсу - формированию в российской легкой атлетике культуры нулевой терпимости к допингу. Тогда мы все вместе сможем добиться нашей ключевой цели - чтобы Россия полноценно вернулась в мировую легкоатлетическую семью, а наши спортсмены смогли выступать на международных соревнованиях без ограничений", - добавил министр спорта.