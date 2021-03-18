Свищев: решение World Athletics по атлетам является достижением предыдущего главы ВФЛА

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) возобновить выдачу нейтральных статусов российским спортсменам стало результатом работы команды Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) во главе с временно покинувшим пост президента организации Петром Ивановым. Такое мнение ТАСС высказал член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

В четверг совет World Athletics вернул российским спортсменам право выступать на международных соревнованиях. Для этого им необходимо получить нейтральный статус, выступать под российским флагом они не могут по причине дисквалификации национальной федерации. В 2021 году статусы, дающие право выступать на крупных международных стартах (Олимпийских играх, молодежном чемпионате Европы, чемпионатах и первенствах мира), могут получить не более 10 спортсменов без права замены.

"Порадуемся за спортсменов, которых допустят на Игры, хотя ущемление нашей команды чувствуется во всем. Наша команда на Играх всегда исчислялась десятками спортсменов, сейчас нас почему-то кто-то ограничивает, - сказал Свищев. - На самом деле это беспрецедентные меры давления, но надо отдать должное, что мы сами к этому шли, ухудшали отношения с международной федерацией. Это такой негативный итог для нас, при этом я рад за позитивное движение и сближение ВФЛА и World Athletics".

"Это достижение новой команды, которая пришла вместе с Петром Ивановым, хоть он сейчас и не возглавляет федерацию. Без диалога с мировой федерацией ничего не получится. Надо разговаривать, двигаться вперед и снимать проблему за проблемой. Ну и решать внутренние проблемы, которых у нас немало", - добавил он.

В феврале на заседании президиума ВФЛА Иванов, который является заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы, заявил, что принял решение временно сложить полномочия в пользу первого вице-президента Ирины Приваловой в соответствии с декабрьским решением Спортивного арбитражного суда (CAS). В декабре Всемирное антидопинговое агентство запретило российским чиновникам, включая президента и премьер-министра страны, членов Государственной думы, представителей администрации президента и различных федеральных министерств и агентств, занимать руководящие должности в каких-либо международных спортивных федерациях в течение двух лет.