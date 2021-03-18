Футболист "Спартака" Умяров сожалеет, что в концовке сезона команда не сыграет с "Зенитом"

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Полузащитник футбольного клуба "Спартак" Наиль Умяров выразил сожаление в связи с тем, что до конца сезона-2020/21 команде не удастся сыграть против лидера Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургского "Зенита". Об этом Умяров заявил в разговоре с журналистами.

"Спартак" в четверг обыграл "Урал" со счетом 5:1 в матче 23-го тура РПЛ. На паузу, связанную с матчами сборных, команда ушла, занимая второе место в турнирной таблице, набрав 44 очка. Отставание от идущего первым петербургского "Зенита" составляет четыре очка.

"Как можно смириться? Еще семь туров впереди, - сказал Умяров, отвечая на вопрос о том, принял ли "Спартак" для себя тот факт, что в этом розыгрыше чемпионата команда будет бороться только за второе место. - Еще многое может произойти - и у "Зенита" есть соперники, и у нас. Самое главное для нас - набирать свои очки и надеяться на осечку "Зенита".

"Конечно, есть сожаление [из-за того, что в этом сезоне "Спартак" больше не сыграет с "Зенитом"]. Мы разочарованы тем, что в первом матче сыграли вничью (1:1), а втором проиграли (1:3). Сейчас было бы интересно сыграть. Как раз четыре очка [отставания] получается, но их уже нет, поэтому будем надеяться на осечку соперника", - отметил он.

Полузащитник отметил, что ему не обидно из-за того, что в РПЛ возникает пауза, связанная с матчами сборных, при том, что "Спартак" набрал ход и одержал в трех последних матчах три победы с общим счетом 13:3. "После сборной постараемся поддержать такой же ритм (Умяров в составе молодежной сборной России выступит на чемпионате Европы - 2021 - прим. ТАСС). В сборные все уезжают в хорошем настроении", - добавил Умяров.

24-й тур РПЛ пройдет с 3 по 5 апреля. "Спартак" 4 апреля на выезде сыграет с "Ростовом". Игра на "Ростов-Арене" начнется в 19:00 мск.