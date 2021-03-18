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Шахматные турниры

Непомнящий победил Карлсена в первом матче полуфинала шахматного онлайн-турнира

Россиянин оказался сильнее со счетом 2,5:1,5 по итогам четырех партий в быстрые шахматы

ТАСС, 18 марта. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий одержал победу над действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном в первом матче полуфинала шахматного онлайн-турнира Magnus Carlsen Invitational.

Непомнящий и Карлсен провели четыре партии в быстрые шахматы, россиянин оказался сильнее со счетом 2,5:1,5. В другом полуфинале нидерландец Аниш Гири победил американца Уэсли Со с аналогичным счетом.

Ответные полуфинальные матчи пройдут 19 марта. Решающие встречи состоятся 20 и 21 марта.

Призовой фонд Magnus Carlsen Invitational составляет $220 тыс, организатором турнира, носящего статус одного из четырех "мейджоров", является Карлсен. Общий призовой фонд тура, который состоит из девяти турниров и Гранд-финала, составляет $1,5 млн. Победителем первого и вторых турниров Magnus Carlsen Invitational, проводившихся в 2020 году, стал Карлсен.

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Шахматные турниры
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