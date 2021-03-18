"Тоттенхэм" не сумел выйти в четвертьфинал Лиги Европы, проиграв загребскому "Динамо"

ТАСС, 18 марта. Футболисты английского "Тоттенхэма" в дополнительное время проиграли хорватскому "Динамо" из Загреба со счетом 0:3 в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Встреча прошла в Загребе при пустых трибунах.

"Краснодар" на выезде проиграл "Динамо" и вылетел из Лиги Европы

Загребский занавес. "Краснодар" на выезде проиграл "Динамо" и вылетел из Лиги Европы

Хет-трик оформил Мислав Оршич, поразив ворота соперника на 62, 83 и 106-й минутах. Первая встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счетом 2:0 в пользу "Тоттенхэма".

На групповом этапе загребское "Динамо" играло в одной группе с российским ЦСКА, в первом матче в Москве соперники сыграли вничью (0:0), в ответном матче хорватский клуб одержал победу со счетом 3:1. В 1/16 финала "Динамо" дважды обыграло российский "Краснодар" (3:2; 1:0).

Жеребьевка 1/4 финала турнира состоится 19 марта. Финал пройдет в польском Гданьске 26 мая. Действующим победителем Лиги Европы является испанская "Севилья".