Российские гандболистки начинают борьбу за путевку на Олимпиаду в Токио

ТАСС, 19 марта. Женская сборная России по гандболу начинает выступление на квалификационном турнире к Олимпийским играм в Токио. На соревнования россиянки приехали в статусе действующих олимпийских чемпионок.

Отборочный турнир пройдет в венгерском Дьёре, все матчи пройдут на одной арене. Соперниками россиянок являются сборные Венгрии, Сербии и Казахстана. Две лучшие команды группы отправятся на Олимпиаду в Токио.

19 марта состоится матч Россия - Сербия (22:00 мск), 20 марта - Россия - Казахстан (22:30 мск), 21 марта - Венгрия - Россия (22:30 мск).

В состав российской команды вошли 18 спортсменок. В их числе одна из лучших гандболисток мира Анна Вяхирева, которая восстановилась после травмы. Главным тренером команды является Алексей Алексеев, для него отбор на Олимпиаду станет первым турниром после назначения. Его предшественник испанец Амброс Мартин был уволен в декабре прошлого года в связи с неудачным выступлением команды на чемпионате Европы.

В 2016 году россиянки завоевали олимпийское золото под руководством Евгения Трефилова. Российский специалист по состоянию здоровья был вынужден оставить пост главного тренера, сейчас он является первым вице-президентом Федерации гандбола России и консультирует Алексеева.

В связи с пандемией коронавируса проведение Олимпийских игр в Токио было отложено на год перенесены на год. Столица Японии примет Олимпиаду с 23 июля по 8 августа.