До плюс десяти. Российские легкоатлеты получили шанс поехать на Олимпиаду

В четверг World Athletics возобновила выдачу нейтральных статусов россиянам, при этом в главных стартах 2021 года смогут принять участие не более 10 спортсменов

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) приняла решение допустить российских легкоатлетов до участия в Олимпиаде, возобновив процедуру выдачи спортсменам нейтральных статусов. Всего в Токио могут поехать десять легкоатлетов из России. 18 марта состоялось заседание совета World Athletics. "Антидопинговая панель незамедлительно начинает прием заявок на получение нейтрального статуса (ANA), - сказал на пресс-конференции глава рабочей группы World Athletics Руне Андерсен. - Программа выдачи нейтрального статуса будет зависеть от того, как Всероссийская федерация легкой атлетики будет реализовывать ключевые пункты плана восстановления". В начале декабря 2019 года совет World Athletics приостановил выдачу нейтрального статуса российским спортсменам до получения от ВФЛА стратегического плана выхода из кризисной ситуации. Работа над ним велась около полугода, 1 марта совет World Athletics одобрил полученный документ. "В моем отчете совету я подтвердил, что план восстановления начал реализовываться, - отметил Андерсен. - Этот план - лишь начало, работа не закончится, пока все пункты не будут реализованы. Президент (Себастьян Коу - прим. ТАСС) призвал внимательно следить за реализацией плана и незамедлительно сигнализировать, если возникнут проблемы". "Смогут ли они выступать под российским флагом? Пока у них такого права не будет. Будет ли этот пункт изменен, зависит только от совета World Athletics. Предоставление статуса ANA будет идти настолько быстро и осторожно, насколько это возможно", - заключил он. Ситуация по-прежнему сложная Последний раз российские легкоатлеты выступали на зарубежных соревнованиях под флагом своей страны осенью 2019 года на Всемирных военных играх в китайском Ухане. В 2020 году до участия в международных стартах не был допущен ни один российский легкоатлет.

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"Не скрою, я ожидала, что международная федерация примет решение о возобновлении выдачи нейтральных статусов. Но все равно мы все до последнего находились в большом напряжении. И это тоже вполне объяснимо, потому российская легкая атлетика продолжает находиться в очень сложной ситуации", - сказала ТАСС исполняющая обязанности президента ВФЛА Ирина Привалова. "Сейчас я хочу выразить благодарность рабочей группе World Athletics, нашим международным экспертам и всем работникам нашей федерации, которые последние месяцы работали не поднимая головы. Им удалось написать дорожную карту, которая была оценена по достоинству нашими коллегами, которые сегодня предоставили возможность российским спортсменам вновь выступать на международных стартах. Также я благодарна за поддержку Министерству спорта России и нашему олимпийскому комитету", - добавила собеседница ТАСС.

Жесткие условия World Athletics в четверг также объявила, что может прекратить выдачу российским легкоатлетам нейтрального статуса или аннулировать ранее выданные допуски, если будет нарушено одно из двух условий. "Совет может отменить положения, касающиеся нейтральных спортсменов, в любое время, если рабочая группа сообщит, что не достигается должный прогресс в реализации ключевых показателей эффективности, изложенных в плане восстановления", - говорится в документе международной федерации. "Или если какой-либо из десяти спортсменов, назначенных для участия в качестве ANA, на Олимпийских играх и прочих соревнованиях, совершит нарушение антидопинговых правил", - отмечается в нем. Независимый эксперт World Athletics Маргарита Пахноцкая призвала не останавливаться на достигнутом и продолжать работу по реализации одобренного международной федерацией стратегического плана восстановления ВФЛА.

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"Несмотря на то что сделано уже много, вся основная работа ждет федерацию впереди. Да, сегодня было принято очень важное решение, успокаиваться ни в коем случае нельзя. Полное восстановление ВФЛА в международных правах будет возможно только в случае полного выполнения принятого стратегического плана", - сказала Пахноцкая. Совет World Athletics до этого рассматривал вопрос о выдаче нейтрального статуса российским спортсменам в начале декабря прошлого года. Тогда было принято решение вернуться к этой теме после того, как Всероссийская федерация легкой атлетики предоставит стратегический план выхода из кризисной ситуации. Выйти и разорвать Российские легкоатлеты из-за отсутствия нейтральных статусов были лишены возможности выступать на зарубежных стартах с января 2020 года. В этом году они вынуждены были пропустить главный старт зимнего сезона - чемпионат Европы в помещении, который проходил в польском Торуне.

"Сейчас меня переполняют радостные эмоции, которые сложно выразить словами. Мы очень долго ждали момента, когда нам разрешат выступать на международных стартах, были как голодные звери, которых держали в клетке. А когда их в конце концов выпускают, то они сразу бросаются искать добычу. Я сейчас как тот зверь, который, получив свободу, намерен рвать всех", - сказал ТАСС серебряный призер чемпионата мира 2019 года в прыжках в высоту Михаил Акименко. "Я пока не обсуждал со своим тренером, где буду выступать в этом летнем сезоне. Сначала нужно решить все вопросы с получением нейтрального статуса, а потом уже что-то планировать. Сейчас я нахожусь на сборе в Кисловодске, у меня все отлично, подготовка к Олимпиаде идет полным ходом", - добавил спортсмен. Важный шаг на пути к полному возвращению членства Министр спорта РФ Олег Матыцин считает решение международной федерации важным шагом на пути к полному возвращению членства Всероссийской федерации легкой атлетики в World Athletics.

"Уверен, что ВФЛА продолжит следовать главному курсу - формированию в российской легкой атлетике культуры нулевой терпимости к допингу. Тогда мы все вместе сможем добиться нашей ключевой цели - чтобы Россия полноценно вернулась в мировую легкоатлетическую семью, а наши спортсмены смогли выступать на международных соревнованиях без ограничений", - сказал глава Минспорта РФ. "Очевидно, что еще очень многое предстоит сделать для возвращения ВФЛА в международное легкоатлетическое сообщество в рамках выполнения дорожной карты и плана по восстановлению, но динамика на данный момент позитивная, что дает повод для определенного оптимизма", - считает президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков. Он подчеркнул, что абсолютный приоритет ОКР и ВФЛА в том, чтобы последовательно отстаивать интересы спортсменов, защищать их права. "Так что очень ждем наших легкоатлетов в составе команды Олимпийского комитета России на Играх в Токио", - заключил Поздняков. Олимпиада в столице Японии пройдет с 23 июля по 8 августа.

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