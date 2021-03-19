Клуб НХЛ "Питтсбург" поместил Малкина в список травмированных

ТАСС, 19 марта. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" поместил российского нападающего Евгения Малкина в список травмированных. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Малкин получил травму 17 марта в домашнем матче регулярного чемпионата против "Бостона" (1:2). Россиянин столкнулся с защитником гостей Джарредом Тинорди в начале встречи и не смог продолжить игру. После матча главный тренер "Питтсбурга" Майк Салливан заявил, что Малкин проходит обследование по поводу травмы нижней части тела. Также в список травмированных команды помещен нападающий Тедди Блюгер.
Jarred Tinordi with a big hit on Malkin — who heads down the tunnel. pic.twitter.com/SpUAHmsaaZ— Conor Ryan (@ConorRyan_93) March 16, 2021
В нынешнем сезоне НХЛ Малкин провел 29 матчей, в которых набрал 24 очка (восемь голов + 16 передач). Россиянину 34 года, он является трехкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017) в составе "Питтсбурга", а также двукратным чемпионом мира в составе сборной России (2012, 2014).