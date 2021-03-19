Клуб НХЛ "Питтсбург" поместил Малкина в список травмированных

ТАСС, 19 марта. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" поместил российского нападающего Евгения Малкина в список травмированных. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Малкин получил травму 17 марта в домашнем матче регулярного чемпионата против "Бостона" (1:2). Россиянин столкнулся с защитником гостей Джарредом Тинорди в начале встречи и не смог продолжить игру. После матча главный тренер "Питтсбурга" Майк Салливан заявил, что Малкин проходит обследование по поводу травмы нижней части тела. Также в список травмированных команды помещен нападающий Тедди Блюгер.