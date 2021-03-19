Погоня за "Зенитом" продолжается. "Спартак" разгромил "Урал" в матче чемпионата России

Красно-белые выиграли со счетом 5:1 и продолжают преследовать действующего чемпиона России и лидера текущего сезона, отставая от него на четыре очка

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Последний перед паузой на матчи сборных, 23-й тур Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжился в четверг тремя матчами. В каждом из них победы одержали московские команды - "Спартак" дома разгромил "Урал" (5:1), а "Локомотив" и "Динамо" на выезде обыграли с преимуществом в один мяч "Уфу" (1:0) и "Краснодар" (3:2) соответственно.

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Всем играм 23-го тура РПЛ предшествует минута молчания в память об ушедшем из жизни 15 марта в возрасте 81 года серебряном призере чемпионата Европы 1964 года в составе сборной СССР Юрии Шикунове. В Тушине в четверг также почтили память отца председателя совета директоров "Спартака" Леонида Федуна, народного врача СССР Арнольда Федуна, который скончался 16 марта на 93-м году жизни. Владелец московского клуба перед игрой против "Урала" выразил благодарность всем, кто высказал ему слова поддержи и сочувствия, отметив, что они были очень важны для него. Уже после игры в разговоре с журналистами он отметил, что игроки "обещали, что сделают все, чтобы победить". Слова не разошлись с делом и уже в первом тайме красно-белые забили в ворота екатеринбуржцев три безответных мяча - их авторами стали игроки группы атаки Джордан Ларссон, Квинси Промес и Александр Соболев, который реализовал пенальти. В начале второго тайма "Урал" сократил отставание в счете благодаря одиннадцатиметровому, назначенному после вмешательства системы видеоассистента рефери (VAR), который реализовал полузащитник Эрик Бикфалви. Красно-белые практически сразу же восстановили преимущество в три мяча - дубль оформил Ларссон, для которого эти мячи стали 11-м и 12-м в этом сезоне РПЛ; от Артема Дзюбы и Сердара Азмуна из "Зенита" его отделяет один мяч. Окончательный счет в этой встрече установил Соболев, реализовавший еще один пенальти, также назначенный после вмешательства VAR. Победу "Спартаку" омрачили две вынужденные замены полузащитников - Алекс Крал в первом тайме не смог продолжить встречу, вместо него на поле появился Йоррит Хендрикс. После перерыва по аналогичной причине вместо автора двух голевых передач Романа Зобнина в игру вступил защитник Илья Кутепов. После матча директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов сообщил, что у обоих замененных полузащитников мышечные повреждения, им предстоит пройти МРТ-обследование. При этом Зобнин, несмотря на это, прибудет в расположение команды России на сбор в Сочи. Для "Спартака" эта победа стала третьей подряд в чемпионате России и второй крупной кряду, одержанной на домашней "Открытие банк арене". 7 марта красно-белые разгромили "Краснодар" со счетом 6:1, для гостей это поражение стало самым крупным в истории. Москвичи, на скамейку которых после трехматчевой дисквалификации вернулся главный тренер Доменико Тедеско, подошли к паузе на игры сборных, набрав 44 очка. Отставание от лидера сезона и действующего чемпиона "Зенита" составляет четыре очка. В следующем туре "Спартак" в гостях сыграет с "Ростовом", а "Урал" дома примет тульский "Арсенал". Обе встречи пройдут 4 апреля, после паузы на матчи сборных. "Спартак" не думает о чемпионстве Тедеско на послематчевой пресс-конференции отметил, что за семь туров до конца сезона рано смотреть в турнирную таблицу РПЛ, и команда не задумывается о чемпионском титуле. "В России любая команда может обыграть любую, таблица плотная. Взять то же "Динамо": дальше им играть с "Уфой" и "Ротором", а нас ждут матчи с "Ростовом", "Локомотивом", ЦСКА. Многие ребята уезжают в сборные, готовиться к следующему матчу будет сложно, так что мы движемся от игры к игре", - пояснил немецкий специалист, слова которого приводит пресс-служба красно-белых.

В конце 2020 года Тедеско заявил, что не будет продлевать контракт со "Спартаком" и покинет клуб летом 2021 года. На вопрос о том, что должно произойти, чтобы он поменял свое решение, главный тренер красно-белых ответил: "Я просто наслаждаюсь моментом и тем, что я здесь. Больше мне пока нечего сказать". Наставник "Урала" Юрий Матвеев после игры заявил, что прессинг со стороны "Спартака" не удивил его. "Индивидуальное мастерство футболистов помогло сопернику. Это болезненное поражение, проиграла вся команда", - подчеркнул тренер екатеринбуржцев. Председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун после игры в разговоре с журналистами назвал победу над "Уралом" лучшей поддержкой в связи со смертью отца. "Папа болел за "Спартак" более 50 лет. В этот день он еще с нами, поскольку мы христиане и верим, что душа человека находится здесь. Для него это было очень приятно", - отметил он. "Локомотив" ворвался в тройку В первом матче дня занимавший четвертое место "Локомотив" на выезде обыграл "Уфу", которая шла на 15-й строчке. Встреча на стадионе "Нефтяник" завершилась со счетом 1:0 в пользу железнодорожников. Автором единственного гола стал полузащитник Гжегож Крыховяк. Благодаря этому результату, а также поражению ЦСКА от "Зенита" (2:3) в среду, команда под руководством сербского специалиста Марко Николича достигла отметки в 40 очков поднялась на третье место в турнирной таблице, положение уфимцев осталось неизменным (14) - отставание от зоны стыковых матчей составляет три очка.

"Уфа" продлила серию без побед до шести матчей (пять поражений и ничья), в последний раз команда из столицы Башкортостана набрала три очка в начале декабря в игре против "Ростова" (1:0). "Локомотив" же одержал четвертую подряд победу, общая разница забитых и пропущенных москвичами мячей после возобновления чемпионата России - 9:1. Гол, который принес победу "Локомотиву", вызвал споры, поскольку было подозрение на положения "вне игры". Председатель совета директоров "Уфы" Ростислав Мурзагулов в разговоре с ТАСС выразил уверенность в том, что экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза разберется в том, по правилам ли был забит этот мяч. "Ситуация была в динамике, я как минимум не видел предвзятости в работе арбитра. Даже если он ошибся на три миллиметра, обвинить его в этом никак нельзя", - отметил собеседник агентства. Главный тренер "Уфы" Рашид Рахимов также не стал касаться вопроса о возможном офсайде в эпизоде с голом "Локомотива". "У нас многое получалось. Надо сказать, что моментов, как таковых, у соперника не было, потому что не было зон; в свою очередь, мы создали три-четыре момента, но не реализовали их. Тот подарок, который мы сделали в конце игры, стоил нам, как минимум, одного очка", - отметил он на послематчевой пресс-конференции. Наставник "Локомотива" Марко Николич отметил, что для соперника состоявшийся в четверг матч был "борьбой за жизнь". "Знал на 100%, что хозяева покажут свой максимум на поле, - сказал сербский специалист. - Мы не должны были уступить им в желании ни одного процента. Это самое главное, что хотелось увидеть; в итоге мы завоевали очень важные три очка". В следующем туре "Уфа" 3 апреля в гостях сыграет с московским "Динамо". "Локомотив" в тот же день на выезде встретится с волгоградским "Ротором". "Динамо" в шаге от зоны еврокубков "Краснодар" и "Динамо" занимали перед матчем восьмое и седьмое места в турнирной таблице, набрав 34 и 36 очков соответственно. Хозяева поля открыли счет уже на 11-й минуте благодаря точному удару Тонни де Вильены, но спустя семь минут остались в меньшинстве из-за того, что защитник Кайо получил две желтые карточки и был удален с поля. До перерыва краснодарцам удавалось сдерживать атаки бело-голубых, а почти сразу после начала второго тайма Юрий Газинский удвоил преимущество команды. Этого оказалось недостаточно - с 58-й по 80-ю минуту гости забили три мяча, два из которых на счету вышедшего на замену 18-летнего Константина Тюкавина, для которого эти мячи стали первым и вторым в РПЛ; еще один гол на счету Даниила Фомина. Третий гол "Динамо", автором которого стал Тюкавин, вызвал множество споров - форвард бело-голубых перед ударом в силовой манере оттер от мяча 19-летнего защитника краснодарцев Вячеслава Литвинова, после чего оформил дубль. Эпизод рассматривался VAR, но решение засчитать этот гол не выглядело безапелляционным. Главный тренер "Динамо" Сандро Шварц в начале пресс-конференции после победы от имени клуба выразил соболезнования родным погибшего капитана петербургского клуба Париматч - Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) "Динамо" Тимура Файзутдинова, который скончался во вторник в реанимации ярославской больницы после того, как во время игры против местного "Локо" шайба попала ему в область головы. Говоря об игре против "Краснодара", немецкий специалист поблагодарил команду за проявленный характер. "К сожалению, мы вошли в игру не так активно, как хотели - пропустили мяч, но при этом создали достаточное количество моментов в первом тайме. Начало второй половины было тоже не слишком активным с нашей стороны, но мы смогли отыграться и вырвать победу", - сказал наставник бело-голубых, слова которого приводит официальный сайт "Динамо". Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев после поражения признал, что клуб в 2021 году дает болельщикам мало поводов для радости (одна победа при пяти поражениях и одной ничьей) и заявил, что команда будет делать все, чтобы изменить ситуацию. "До удаления контролировали игру, действовали достаточно остро; пока перестраивались, соперник завладел инициативой, - сказал он. - Мы выказывали слишком много уважения, и они создавали моменты в концовке первого тайма, второй тайм начали отлично и забили гол, но не смогли сохранить победный счет. Но за второй тайм трудно предъявить кому-то претензии - бились, старались и отдали все силы". "Динамо" благодаря победе над "Краснодаром" поднялось на пятое место в турнирной таблице РПЛ; отставание от четвертой строчки и зоны еврокубков составляет одно очко. Краснодарцы после поражения опустились на девятую строчку, в их активе осталось 34 очка. В 24-м туре подопечные Сандро Шварца дома примут "Уфу", а команда Мурада Мусаева на домашнем стадионе встретится с грозненским "Ахматом". Обе встречи пройдут 3 апреля, после паузы на игры сборных. 23-й тур чемпионата России завершится в пятницу двумя матчами - "Сочи" - "Тамбов" и "Рубин" - "Химки" (обе встречи начнутся в 19:00 мск).